Глава Ингушетии рассказал о ведении Instagram вопреки своему желанию

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, ему «совершенно не нравится» вести страницу в Instagram, но приходится это делать, учитывая важность работы

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что ведет страницу в Instagram только потому, что этим «нужно заниматься». Об этом он заявил в интервью «РИА Новости». Из слов Евкурова следует, что он лично принимает участие в ведении Instagram.

«Честно говоря, совершенно не нравится, но я понимаю, что это веяние времени и нужно этим заниматься», — сказал Евкуров. По словам главы Ингушетии, он использует соцсети, чтобы рассказывать об успехах республики, о традициях, обычаях, старается передать национальный колорит, чтобы как можно больше людей узнавали об Ингушетии.

Евкуров добавил, что может зарегистрировать аккаунты и в других соцсетях. «Надо идти в ногу со временем. Сегодня, хотим мы этого или нет, процентов 80 людей во всем мире узнают новости, получают информацию через соцсети», — объяснил он.

У главы Ингушетии есть аккаунт в Instagram, на который подписаны более 168 тыс. человек, в нем опубликовано более 4,5 тыс. постов. У Евкурова также есть страницы в Facebook, Twitter, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

https://www.instagram.com/p/Bdt3Fosg63o/?hl=ru&taken-by=junusbek_evkurov

Лидер другой кавказской республики, Чечни, Рамзан Кадыров тоже активно ведет соцсети. Из-за санкций его аккаунты в Instagram и Facebook были удалены, но страницы в других соцсетях — Telegram, «ВКонтакте», Twitter продолжают активно обновляться. Кроме того, Кадыров завел аккаунт в чеченской соцсети MyListory.