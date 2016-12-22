Сеул после слов Ким Чен Ына предложил переговоры на высоком уровне

Сеул официально выдвинул Пхеньяну предложение на высоком уровне обсудить возможность участия КНДР в Олимпийских играх. Ранее Ким Чен Ын сказал, что на полуострове следует «создать мирную атмосферу»

Транслируемая в Сеуле новогодняя речь лидера КНДР о готовности отправить делегацию на Олимпийские игры. 1 января 2017 года (Фото: Lee Jin-man / АР)

Южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн предложил представителям КНДР провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне в пограничной деревне Пханмунджом. С таким предложением Сеул выступил на следующий день, после того как Пхеньян обозначил готовность к переговорам. Об этом сообщает Reuters.

Чо Мён Гюн сказал на пресс-конференции, что ожидает от обоих государств, что они сосредоточатся на том, чтобы северокорейская делегация приняла участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Министр предлагает провести переговоры 9 января.

«Мы собираемся сесть с Северной Кореей лицом к лицу и честно обсудить общие интересы для улучшения двухсторонних отношений», — сказал Чо Мён Гюн.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что страна готова отправить свою делегацию на Олимпийские игры. Участие в соревнованиях могло бы стать хорошим событием для Северной Кореи, отметил он. В то же время он выразил готовность к диалогу с Сеулом. «Что касается отношений между Севером и Югом, то мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу», — заявил глава КНДР, при этом он добавил, что усилия должны прилагать обе стороны.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин положительно отнесся к словам лидера КНДР. Он отметил, что обе стороны должны «срочно встретиться, чтобы обсудить эту возможность». Президент Мун Чжэ Ин сообщил, что надеется, что Олимпиада станет «решительной возможностью» приблизиться к миру.

Олимпийский оргкомитет счел стремление КНДР принять участие в Играх «проявлением мира, дружбы и истинного олимпийского духа».