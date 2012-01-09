Американец в Иране приговорен к смерти за шпионаж

В Иране гражданин США приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже. Дело рассматривалось Революционным судом Тегерана - судебным органом, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о преступлениях против госбезопасности.

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"Амир Мирза Хекмати приговорен к смерти за сотрудничество со спецслужбами другой страны и шпионаж в пользу ЦРУ США", - сообщили представители суда.

Шпионаж считается в Иране одним из самых серьезных преступлений, передает иранское информагентство Fars.

Вашингтон пока не комментирует ситуацию. В целом мнение США по данной проблеме следующее: иранский режим ошибочно обвиняет людей в шпионаже, получает признательные показания с помощью силы, а удерживает невинных иностранцев по политическим мотивам.

Ранее сообщалось о том, что иранские спецслужбы арестовали несколько человек, подозреваемых в шпионаже, однако подробностей не было, за исключением того, что, по данным иранской стороны, подозреваемые планировали сорвать парламентские выборы, назначенные на 2 марта.

Последнее громкое дело о шпионаже в пользу США в Иране закончилось в сентябре 2010г., когда иранские власти освободили американку Сару Шурд. Она провела в иранской тюрьме более года по обвинению в шпионаже, но была отпущена под залог в 500 тыс. долларов.