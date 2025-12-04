NK сообщила о «деликатных» проектах России и КНДР по фото с переговоров
Россия и КНДР во время двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ноябре обсуждали такие «деликатные» темы, как энергетика и разведка полезных ископаемых, сообщает NK News.
Портал сделал такое предположение исходя из фотографий участников заседания. Согласно идентификации NK News, в мероприятии приняли участие:
- директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев;
- советник министра Минприроды России Виталий Симоненко;
- директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды Иван Кущ;
- директор департамента двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек;
- директор департамента реализации специальных проектов Минэнерго России Константин Михайленко;
- директор департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Кирьяков;
- заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Асламбек Гермаханов;
- заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин;
- начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков;
- чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора;
Мероприятие прошло 27 ноября в Москве. С российской стороны межправкомиссию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, с корейской — министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
В сообщении Минприроды России говорится, что стороны обсудили вопросы транспортной сферы, авиасообщения, туристической сферы, здравоохранения, культуры и спорта, а также образования.
Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было прервано во время пандемии COVID-19. В августе 2023 года северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила перелеты во Владивосток. Билеты можно было купить только в рамках экскурсионного тура.
Летом 2025 было налажено прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном. Авиарейс между столицами запустили впервые 27 июля. По словам Козлова, сейчас самолеты между городами летают раз в месяц.
В феврале Путин сообщил о готовности России предложить другим странам проекты в области редкоземельных металлов. В числе потенциальных партнеров президент назвал США.
Редкоземельные металлы — это группа из 17 элементов таблицы Менделеева — скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов. По данным Минприроды, запасы редкоземельных металлов в России превышают 28 млн т. Согласно последнему государственному отчету (за 2022 год), почти половина, 46%, всех запасов РЗМ находятся в Мурманской области.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили