Политика⁠,
0

NK сообщила о «деликатных» проектах России и КНДР по фото с переговоров

По предположению NK News, стороны обсуждали энергетика и разведку полезных ископаемых. Заседание прошло в Москве 27 ноября
Александр Козлов
Александр Козлов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия и КНДР во время двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ноябре обсуждали такие «деликатные» темы, как энергетика и разведка полезных ископаемых, сообщает NK News.

Портал сделал такое предположение исходя из фотографий участников заседания. Согласно идентификации NK News, в мероприятии приняли участие:

  • директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев;
  • советник министра Минприроды России Виталий Симоненко;
  • директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды Иван Кущ;
  • директор департамента двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек;
  • директор департамента реализации специальных проектов Минэнерго России Константин Михайленко;
  • директор департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Кирьяков;
  • заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Асламбек Гермаханов;
  • заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин;
  • начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков;
  • чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора;

КНДР назвала подрывом стабильности действия США на Корейском полуострове
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Мероприятие прошло 27 ноября в Москве. С российской стороны межправкомиссию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, с корейской — министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

В сообщении Минприроды России говорится, что стороны обсудили вопросы транспортной сферы, авиасообщения, туристической сферы, здравоохранения, культуры и спорта, а также образования.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было прервано во время пандемии COVID-19. В августе 2023 года северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила перелеты во Владивосток. Билеты можно было купить только в рамках экскурсионного тура.

Летом 2025 было налажено прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном. Авиарейс между столицами запустили впервые 27 июля. По словам Козлова, сейчас самолеты между городами летают раз в месяц.

В феврале Путин сообщил о готовности России предложить другим странам проекты в области редкоземельных металлов. В числе потенциальных партнеров президент назвал США.

Редкоземельные металлы — это группа из 17 элементов таблицы Менделеева — скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов. По данным Минприроды, запасы редкоземельных металлов в России превышают 28 млн т. Согласно последнему государственному отчету (за 2022 год), почти половина, 46%, всех запасов РЗМ находятся в Мурманской области.

Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
КНДР Россия полезные ископаемые обсуждение
