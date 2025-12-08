Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу

Польша уже возводит плавучий терминал для экспорта СПГ и запланировала строительство второго. Это позволит ей расширить транзит в другие страны, в том числе упростить поставки на Украину, отмечает Bloomberg

Фото: IMAGO / photo2000 / Global Look Press

Польша стремится стать главным хабом для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на фоне решения Евросоюза отказаться от российского топлива, пишет Bloomberg. Планы Варшавы могут изменить энергетические потоки в регионе и создать для ее соседей более стабильную альтернативу трубопроводным поставкам, отмечает агентство.

Оператор польской трубопроводной сети Gaz-System к первой половине следующего года примет решение о строительстве еще одного плавучего терминала СПГ на Балтийском море, заявлял гендиректор компании Славомир Хинк. Он отмечал «заметный рост интереса к СПГ как в Польше, так и в других странах нашего региона».

Польша уже эксплуатирует терминал, способный принимать ежегодно 8,3 млрд куб. СПГ, в портовом городе Свиноуйсьце и строит плавучий терминал мощностью 6,1 млрд куб., который должен быть готов в 2028 году. Оба полностью забронированы контролируемой государством нефтегазовой Orlen, а цель дополнительного терминала, строительство которого рассматривается, привлечь других покупателей, в том числе из-за рубежа.

Хорватия, Греция и Литва завоевывают позиции в сфере СПГ, но центральное положение Польши в европейской газовой сети может объединить несколько ключевых маршрутов поставок, пишет агентство. Так, это позволило бы хранить импортируемое из США топливо в обширных подземных хранилищах на Украине или поставлять его соседям, не имеющим выхода к морю, например Чехии, Словакии или Венгрии, говорится в материале.

Польша уже поставляет американский СПГ на Украину, и компания Orlen заявила о готовности увеличить транзит до более чем 1 млрд куб. в 2026 году с 600 млн кубометров в 2025-м. Украина также поставляет СПГ через Литву, при этом топливо проходит по территории Польши — это более длинный и дорогостоящий маршрут, который можно сократить, если бы ближе имелись дополнительные мощности, указывает агентство.

Хотя превращение Польши в ключевой элемент европейского газового транзитного маршрута положительно повлияет на ее энергобезопасности, работа на польском рынке «обременительна», говорит руководитель европейского газового подразделения Energy Aspects Мэтт Дринквотер. «Необходимо проделать большую работу в сфере регулирования, чтобы сделать Польшу привлекательным центром для трейдеров», — считает он.

В октябре Евросоюз утвердил план по отказу от российского газа. Запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты и заключенные до 17 июня 2025-го могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028-го. Против этого плана выступили Венгрия и Словакия.

ЕС решил сократить поставки энергоносителей из России после начала военной операции на Украине в рамках санкций против Москвы. Российские власти называют ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин отмечал, что, отказавшись от российских нефти и газа, европейские страны столкнулись с падением промышленного производства.