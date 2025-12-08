 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу

Польша уже возводит плавучий терминал для экспорта СПГ и запланировала строительство второго. Это позволит ей расширить транзит в другие страны, в том числе упростить поставки на Украину, отмечает Bloomberg
Фото: IMAGO / photo2000 / Global Look Press
Фото: IMAGO / photo2000 / Global Look Press

Польша стремится стать главным хабом для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на фоне решения Евросоюза отказаться от российского топлива, пишет Bloomberg. Планы Варшавы могут изменить энергетические потоки в регионе и создать для ее соседей более стабильную альтернативу трубопроводным поставкам, отмечает агентство.

Оператор польской трубопроводной сети Gaz-System к первой половине следующего года примет решение о строительстве еще одного плавучего терминала СПГ на Балтийском море, заявлял гендиректор компании Славомир Хинк. Он отмечал «заметный рост интереса к СПГ как в Польше, так и в других странах нашего региона».

«Газпром нефть» отреагировала на санкции США в отношении сербской NIS
Политика
Фото:Andrej Cukic / EPA / ТАСС

Польша уже эксплуатирует терминал, способный принимать ежегодно 8,3 млрд куб. СПГ, в портовом городе Свиноуйсьце и строит плавучий терминал мощностью 6,1 млрд куб., который должен быть готов в 2028 году. Оба полностью забронированы контролируемой государством нефтегазовой Orlen, а цель дополнительного терминала, строительство которого рассматривается, привлечь других покупателей, в том числе из-за рубежа.

Хорватия, Греция и Литва завоевывают позиции в сфере СПГ, но центральное положение Польши в европейской газовой сети может объединить несколько ключевых маршрутов поставок, пишет агентство. Так, это позволило бы хранить импортируемое из США топливо в обширных подземных хранилищах на Украине или поставлять его соседям, не имеющим выхода к морю, например Чехии, Словакии или Венгрии, говорится в материале.

Польша уже поставляет американский СПГ на Украину, и компания Orlen заявила о готовности увеличить транзит до более чем 1 млрд куб. в 2026 году с 600 млн кубометров в 2025-м. Украина также поставляет СПГ через Литву, при этом топливо проходит по территории Польши — это более длинный и дорогостоящий маршрут, который можно сократить, если бы ближе имелись дополнительные мощности, указывает агентство.

Хотя превращение Польши в ключевой элемент европейского газового транзитного маршрута положительно повлияет на ее энергобезопасности, работа на польском рынке «обременительна», говорит руководитель европейского газового подразделения Energy Aspects Мэтт Дринквотер. «Необходимо проделать большую работу в сфере регулирования, чтобы сделать Польшу привлекательным центром для трейдеров», — считает он.

В октябре Евросоюз утвердил план по отказу от российского газа. Запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты и заключенные до 17 июня 2025-го могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028-го. Против этого плана выступили Венгрия и Словакия.

ЕС решил сократить поставки энергоносителей из России после начала военной операции на Украине в рамках санкций против Москвы. Российские власти называют ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин отмечал, что, отказавшись от российских нефти и газа, европейские страны столкнулись с падением промышленного производства.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Польша СПГ Европа газ Украина
Материалы по теме
Венгрия пообещала блокировать запрет ЕС на импорт нефти и газа из России
Политика
Песков заявил, что Индия сама определяет, у кого закупать энергоресурсы
Политика
Bloomberg узнал, что Россия отправила в Китай СПГ вопреки санкциям
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:46 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:46
В России обвинили Залужного, Умерова и Порошенко по делу о геноциде Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов Политика, 14:58
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора Политика, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу Политика, 14:54
Турецкий лоукостер Pegasus купит крупнейшую чешскую авиакомпанию Бизнес, 14:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 14:52
Москвина заявила, что фигурное катание в мире прогрессирует и без россиян Спорт, 14:51
Помните о цели: как сформировать новые привычки Образование, 14:50
Вот как выглядит обновленный УАЗ «Патриот». Первые фото и анонс продаж Авто, 14:47
Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей Политика, 14:44
Зеленский заявил, что на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс» Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39