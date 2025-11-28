Во Внуково приостановили полеты на фоне перехваченных дронов
Столичный аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Об ограничениях Кореняко написал в 5:30 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов».
Позже Кореняко сообщил об отмене ограничений во Внуково, они действовали 16 минут.
Примерно за час до приостановки полетов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. О первом он написал в 4:25 мск, о втором — в 4:40 мск.
В ночь на 28 ноября ограничения на полеты также ввели аэропорты Самары, Ульяновска, Пензы, Саратова и Волгограда. На момент публикации материала ограничения в них продолжают действовать.
