Политика⁠,
0

Готовивший атаку на самолет дроном у Внуково мужчина получил девять лет

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Жителя Подмосковья Николая Агапова приговорили к девяти годам лишения свободы за подготовку террористического акта в районе аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Суд признал его виновным по статьям о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном обращении со взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 222.1 УК).

В ходе слушаний установлено, что в августе 2024 года Агапов проводил разведку местности возле аэропорта Внуково, фотографировал территорию и отправлял снимки соучастнику.

В феврале 2025 года он забрал из тайника на старом кладбище дрон с самодельным взрывным устройством, перевез его в гараж в Подольске и планировал использовать против самолетов, вылетающих из аэропорта. План не был доведен до конца — 24 февраля 2025 года Агапова задержали сотрудники ФСБ.

Первые три года заключения он проведет в тюрьме, оставшееся время — в колонии строгого режима. Мужчине также назначили штраф в размере 50 тыс. руб., год ограничения свободы, с него взыскали 1 млн руб., полученных от продажи автомобиля, использованного при подготовке преступления.

ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье
Политика

В июле 2024 года суд приговорил к 15 и 22 годам лишения свободы Илью Ковылкова и Михаила Дария. По версии следствия, они планировали взорвать порядка семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в столичном аэропорту Шереметьево с целью дестабилизировать обстановку в России.

По данным Генпрокуратуры, осужденные действовали по заданию украинских спецслужб, за выполнение которого им обещали $3 тыс.

Полина Дуганова
теракт Внуково приговор уголовное дело
