Готовивший атаку на самолет дроном у Внуково мужчина получил девять лет
Жителя Подмосковья Николая Агапова приговорили к девяти годам лишения свободы за подготовку террористического акта в районе аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Суд признал его виновным по статьям о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном обращении со взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 222.1 УК).
В ходе слушаний установлено, что в августе 2024 года Агапов проводил разведку местности возле аэропорта Внуково, фотографировал территорию и отправлял снимки соучастнику.
В феврале 2025 года он забрал из тайника на старом кладбище дрон с самодельным взрывным устройством, перевез его в гараж в Подольске и планировал использовать против самолетов, вылетающих из аэропорта. План не был доведен до конца — 24 февраля 2025 года Агапова задержали сотрудники ФСБ.
Первые три года заключения он проведет в тюрьме, оставшееся время — в колонии строгого режима. Мужчине также назначили штраф в размере 50 тыс. руб., год ограничения свободы, с него взыскали 1 млн руб., полученных от продажи автомобиля, использованного при подготовке преступления.
В июле 2024 года суд приговорил к 15 и 22 годам лишения свободы Илью Ковылкова и Михаила Дария. По версии следствия, они планировали взорвать порядка семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в столичном аэропорту Шереметьево с целью дестабилизировать обстановку в России.
По данным Генпрокуратуры, осужденные действовали по заданию украинских спецслужб, за выполнение которого им обещали $3 тыс.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили