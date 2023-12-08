Медведев заявил о реальной угрозе прямого столкновения России и НАТО

Медведев: угроза столкновения России и НАТО никогда не была столь реальна

Администрация США получит средства от конгресса если не сейчас, то в 2024 году — для продолжения «бизнеса на войне», подчеркнул Медведев

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Угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую войну никогда не была столь реальна, начиная с Карибского кризиса, написал зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

При этом «примитивный шантаж» конгресса США президентом, по словам Медведева, «совсем не нов» — другие американские лидеры также предупреждали о возможной войне с Россией, если не оказать помощь той или иной стране.

Однако сейчас угроза прямого конфликта действительно максимальна, подчеркнул он. Помимо этого, администрацию Байдена отличает от ее предшественников то, что еще никто не просил такие средства «для второстепенного государства, находящегося в стадии распада».

«Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи», — подчеркнул российский политик.

Медведев и раньше предупреждал о рисках новой мировой войны из-за опосредованного участия западных стран в конфликте на Украине. В мае он заявил, что против России развязана полномасштабная гибридная война, а США и ЕС, поставляя оружие Украине, «поощряют террор». В сентябре зампред Совбеза отметил, что действия европейских стран, поставляющих оружие Украине, повышают риск прямого конфликта России с НАТО.

Байден в декабре заявил в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности, что президент России Владимир Путин после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО. В Кремле не раз заверяли, что со стороны России не исходит угрозы Западу.

Власти США неоднократно указывали, что, помогая Украине в военном плане, отслеживают реакцию России и стремятся не допустить эскалации конфликта.