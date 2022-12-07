Кремль объяснил включение Коца в состав СПЧ «феноменом военкоров»
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц вошел в состав Совета по правам человека при президенте, поскольку представляет тех, кто защищает права участников спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Почему там появился военкор Саша Коц — потому что на фоне СВО такой феномен военкоров сложился. Это героические люди, которые находятся на передовой… Постепенно они превратились в ретрансляторов прямой информации оттуда, защитников прав тех, кто принимает участие в СВО», — сказал представитель Кремля.
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