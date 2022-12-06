Песков заявил об отсутствии стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным
Никакого стоп-листа по вопросам президенту Владимиру Путину от членов Совета по правам человека нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча Путина с членами СПЧ состоится 7 декабря.
«Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять», — сказал он (цитата по ТАСС).
Он также заверил, что возможность высказаться будет у всех участников заседания.
При этом часть встречи может пройти в закрытом режиме. «Традиционно какую-то часть мы оставляем не для прессы. Хотя иногда это бывает актуально, и мы потом это публикуем так или иначе», — пояснил Песков.
Беседа с членами СПЧ пройдет по видеосвязи и будет первой встречей Путина с обновленным составом совета.
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