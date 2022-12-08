Минобороны сообщило об уничтожении систем MARS-II и HIMARS на Украине

Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские войска уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства близ села Ильичевка в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, удар близ Григоровского и Шевченковского в Запорожской области нанесен по пяти американским РСЗО MLRS и немецким MARS-II, по данным ведомства, они также уничтожены.

В результате удара российских военных погибли более 90 «польских наемников» близ поселка Боровское в Харьковской области, на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии за сутки убиты более 60 военнослужащих Украины, уничтожены три боевые машины пехоты и два автомобиля. При этом на Купянском направлении убиты более семидесяти военных Украины, уничтожены две БПМ и три машины.

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