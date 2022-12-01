Минобороны сообщило об уничтожении комплекса HIMARS с экипажем

Минобороны: в ДНР уничтожены комплекс HIMARS вместе с экипажем и американская РЛС

В российском военном ведомстве также заявили, что сорвали попытки ВСУ организовать атаки на всех направлениях

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Министерство обороны в сводке за 1 декабря сообщило об ударе по РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Ореховатка (ДНР). В военном ведомстве уточнили, что система «поражена с боекомплектом и экипажем».

Помимо этого в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Минобороны также сообщило, что в боях за Андреевку (населенный пункт к югу от Артемовска/Бахмута), о взятии которой ведомство отчиталось накануне, были уничтожены более 40 украинских военнослужащих.

На других направлениях были сорваны попытки ВСУ организовать атаки, сказано в сводке. В частности, так развивались события на Купянском направлении, а также на Краснолиманском направлении, где украинцы пытались наступать в районе населенного пункта Стельмаховка (ЛНР). На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка (ДНР), заявили в Минобороны.

Там также сообщили об ударах по пунктам временной дислокации иностранных наемников в Славянске, уничтожении трех складов ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области.