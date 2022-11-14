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Китай предложил Австралии нормализовать отношения

Власти Китая предложили Австралии нормализовать отношения
Китай в 2018 году в ответ на отказ Австралии допустить компанию Huawei до установки сетей 5G ограничил импорт австралийского угля, вина, говядины и других продуктов. Австралия призывала снять санкции для восстановления отношений
Ли Кэцян
Ли Кэцян (Фото: Wang Zhao / EPA / ТАСС)

Австралия и Китай должны нормализовать отношения, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с австралийским премьером Энтони Альбанезе на Восточноазиатском саммите в Пномпене (Камбоджа). Его слова приводит пресс-служба китайского МИДа.

«Заняв пост премьера в новом австралийском правительстве, которое возглавляет Лейбористская партия, вы выразили надежду, что путем совместных усилий Австралия и КНР вернут наши двусторонние отношения в нормальное русло. Пекин тоже готов к сотрудничеству с Канберрой <...> для гармоничного и стабильного развития китайско-австралийских отношений», — сказал он.

Альбанезе стал премьер-министром Австралии в мае 2022 года. 11 ноября в эфире радиостанции ABC он заявил, что для восстановления отношений между двумя странами Китай должен снять санкции против австралийских товаров. Китайские санкции наносят ущерб винодельческой, животноводческой промышленности и другим отраслям экономики, сказал Альбанезе. По мнению премьера, меры вредят не только Австралии, но и самому Китаю.

«[Пекин должен] снять свои экономические санкции, общая сумма ущерба от которых достигает 20 млрд австралийских долларов ($13,2 млрд. — РБК)», — сказал премьер.

Отношения Китая и Австралии резко ухудшились в 2018 году, после того как Австралия не допустила компанию Huawei до установки сетей 5G из соображений национальной безопасности. Ситуация усугубилась и после того, как австралийское правительство призвало расследовать возникновение COVID-19 на международном уровне и найти ответственного за распространение инфекции. В результате Китай в 2020 году ввел неофициальный запрет на импорт угля из Австралии и других австралийских продуктов, в том числе омаров, вина и говядины. Кроме того, Китай начал антидемпинговое расследование и увеличил пошлины на экспорт австралийского вина до 218%.

Ранее, 9 ноября, Альбанезе выразил надежду, что ему удастся встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на одном из саммитов, которые проходят в ноябре в Юго-Восточной Азии.

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Австралия Китай Ли Кэцян нормализация отношений
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