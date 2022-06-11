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Австралия заплатит Франции более $580 млн за разрыв контракта на подлодки

Контракт на строительство 12 субмарин стоимостью $66 млрд с Naval Group был отменен по иннициативе Австралии после объявления о создании оборонного союза AUKUS. Канберра заявила о решении строить подводный флот с США и Британией
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правительство Австралии выплатит французской судостроительной компании Naval Group $585,2 млн в качестве компенсации за разрыв контракта на строительство подводных лодок, заключенного Канберрой в 2016 году. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает ABC.

По словам главы правительства, между австралийскими властями и французской оборонной компанией Naval Group было достигнуто окончательное соглашение о компенсации за одностороннее расторжение контракта, о котором Канберра объявила в сентябре 2021 года. «Австралийское правительство выплатит 830 млн австралийских долларов (585,2 млн долларов США) в качестве справедливого урегулирования вопроса <...> Теперь мы можем восстановить [австралийско-французские] отношения, которые больше ничто не будет омрачать», — заявил Альбанезе.

Также премьер сообщил, что французский президент Эмманюэль Макрон принял активное участие в урегулировании конфликта и, после решения о компенсации, пригласил австралийского лидера посетить его страну с официальным визитом. «Я считаю, что личная встреча между мной и президентом Макроном во Франции абсолютно необходима для перезагрузки этих отношений, что важно для национальных интересов Австралии», — добавил премьер.

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В сентябре прошлого года США, Великобритания и Австралия договорились о новом партнерстве AUKUS (сокращение названий трех стран) в области обороны и безопасности, созданном для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Вследствие этого Австралия разорвала заключенный с Францией в 2016 году контракт на $66 млрд на строительство 12 подлодок. Взамен она получит американские атомные субмарины.

Франция раскритиковала действия союзников. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии «ударом в спину» и обвинил в «преданном доверии». Париж тогда отозвал своих послов из США и Австралии для консультаций. Naval Group после появления информации о решении Австралии строить атомные подлодки с помощью Великобритании и США заявила о «серьезном разочаровании».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя действия Австралии, напомнила Франции о том, как сама она в 2015 году разорвала с Россией контракт на поставку кораблей-вертолетоносцев «Мистралей». «Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — поинтересовалась Захарова.

В МИД Китая в свою очередь предупредили об усилении гонки вооружений. Пекин обвинил США и Великобританию в распространении ядерного оружия.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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