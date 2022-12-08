CNN узнал о запросе Украины к США о предоставлении кассетных боеприпасов

Запрос Украины о предоставлении кассетных боеприпасов пока не был рассмотрен всерьез из-за законодательных ограничений, которые наложил конгресс США, отмечает CNN

Чиновники и законодатели Украины несколько месяцев обращались в администрацию президента США Джо Байдена и к членам Конгресса с призывом предоставить украинским военным боеголовки с кассетными боеприпасами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, администрация Байдена не отвергла просьбу Киева на начальном этапе.

Администрация президента США не исключила этот вариант поддержки Украины в качестве последнего средства, если запасы других боеприпасов для поставок киевским властям иссякнут, передает CNN.

Однако, как уточнили источники, это предложение еще не было рассмотрено всерьез в значительной степени из-за законодательных ограничений, которые конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы.

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