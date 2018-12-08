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Нарышкин посоветовал «не верить басням» на вопрос о работе разведки
Заявления о том, что работа российской разведки за рубежом парализована, — басни, утверждает директор СВР. Так он отреагировал на сообщения о раскрытии российских агентов в Чехии и Словакии
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская разведка продолжает успешно работать за рубежом, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости». Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что российская агентура оказалась под ударом после «дела Скрипалей».

«Не верьте басням. Все хорошо. Народ России может быть спокоен», — сказал глава СВР. Одновременно Нарышкин указал, что высылка из Словакии российского дипломата по обвинению в шпионаже навредила не только Москве, но и самой Братиславе. «Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной, и другой стороне, потому что Россия ответила так же», — сказал он.

О раскрытии агентурной сети российской разведки 7 декабря отчитался глава Службы безопасности информации Чехии Михал Коуделка. По его словам, за пять лет работы ведомства ему удалось выявить «десятки российских и китайских сотрудников разведки». Всем им служба либо рекомендовала не давать аккредитацию, либо добивалась их высылки из страны. Тем самым, подытожил Коуделка, работа сети российской разведки в Чехии была полностью парализована к 2018 году.

В начале декабря Служба безопасности информации Чехии сообщила о выявлении группы российских хакеров, совершавших кибератаки на МИД и Минобороны страны. «Кампания кибератак исходит из российской разведывательной службы ФСБ и [группировки] APT28/Sofacy (более известна под названием Fancy Bear. — РБК), которой приписывается связь с военной разведкой ГРУ», — говорилось в отчете ведомства Коуделки. До этого, в середине октября, власти Чехии заключили под стражу восемь граждан России и Вьетнама по обвинению в совершении несанкционированного доступа к компьютерным системам Министерства иностранных дел республики и отмывании полученных преступным путем денег.

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В структуре российских силовых ведомств, помимо СВР,​ вопросами разведывательной деятельности занимается также Главное управление Генерального штаба, более известное под аббревиатурой ГРУ. Именно его обвиняют в причастности к «делу Скрипалей» и организации кибершпионажа в ряде западных государств. В США ГРУ и СВР обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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Неоднократно во вмешательстве во внутреннюю политику ГРУ обвиняли и власти Великобритании. В частности, российские спецслужбы могли быть причастны к политической борьбе вокруг Brexit. В конце сентября глава МИД королевства Джереми Хант пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Нарышкин, Разведка
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