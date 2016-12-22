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Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
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Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
Отравление Скрипалей, 17:03
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Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
После того как британский город Солсбери, бывший центром притяжения туристов, столкнулся с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, его популярность пошла на спад. Чтобы исправить ситуацию, местные власти запустят рекламную кампанию
Инсталляция «Из тьмы в свет» у собора в Солсбери (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.

По данным муниципального совета графства Уилтшир, где находится Солсбери, количество туристов, посетивших город в осенне-зимний сезон, сократилось на 12% по сравнению с данными прошлого года. Для того чтобы исправить ситуацию и вернуть городу туристическую привлекательность, местные власти в начале 2019 года запустят кампанию, нацеленную на ребрендинг города. Деньги на эти цели будут направлены из средств, выделенных бюджетом королевства на ликвидацию последствий атаки. Лондон перечислил на эти цели £3,7 млн, из них £500 тыс. пойдет на улучшение имиджа Солсбери.

«Предложение бренда города — это одна из тех вещей, которыми мы занимаемся. Я думаю, что все дело в том, что Солсбери конкурирует с другими городами, сравнимыми с ним по возрасту, такими как Винчестер и Бат», — заявила Sky News Паулина Черч, входящая в состав команды, сформированной местной властями для ликвидации последствий отравлений.

Инцидент в Солсбери нанес ущерб и местному бизнесу, пострадавшему от сокращения числа покупателей на фоне паники из-за атаки «Новичка». «По мере развития событий все больше и больше показателей бизнеса падало. Это могло уничтожить малый бизнес, которому не на кого опереться. Это могло нанести серьезный ущерб, потому что нам нужно было найти деньги, чтобы подготовиться к следующему сезону», — рассказал Джейсон Реджент, владелец фирмы Regent Tailoring. Однако сейчас, отмечает Sky News, в городе началось восстановление деловой активности.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену и переехавшего в Великобританию, и его дочь Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери в начале марта. Британские власти обвинили в произошедшем российские спецслужбы. По версии следствия, агенты ГРУ могли провезти в Солсбери нервно-паралитический яд «Новичок» во флаконе из-под духов, после чего нанести его на ручку двери дома Скрипаля. Флакон с остатками отравляющего вещества предполагаемые отравители выбросили неподалеку. Позднее его нашли британец Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес. 30 июня они попали в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Через несколько дней Стерджес скончалась. Роули сумел выжить и дать показания.

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

По оценке координатора контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон, веществом «Новичок», остававшимся во флаконе, можно было отравить еще несколько тысяч человек.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Великобритания
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