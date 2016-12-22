Глава МИД Великобритании пообещал покончить с сетью агентов ГРУ

Министр иностранных дел Великобритании в ходе выступления в Бирмингеме пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность

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Выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, Джереми Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Также в ходе выступления Хант пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории, сообщает агентство Reuters.

Именно Главное управление Генерального штаба (старое название — Главное разведывательное управление (ГРУ)) в Лондоне подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все подозрения, требуя от британских властей предоставить доказательства.

Тема России была не единственной, которую затронул Хант в своем выступлении. Он также обратился к руководству Евросоюза, которое сейчас ведет с Лондоном переговоры касательно Brexit. Хант призвал Брюссель не наказывать государства, которые пытаются покинуть ЕС.

«Если превратить Евросоюз в тюрьму, то желание покинуть сообщество не уменьшится, а наоборот, лишь возрастет», — заявил британский министр.