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Чубайс заявил о необходимости сказать «спасибо» российскому бизнесу
Политика, 15:32
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Чубайс заявил о необходимости сказать «спасибо» российскому бизнесу
Бизнес не может быть инициатором изменений в стране, хотя обществу стоило бы поблагодарить его за прогресс в России, полагает Чубайс. По его мнению, в треугольнике «власть — бизнес — общество» установилась своеобразная гармония
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власть не любит бизнес, общество также предпринимателей «терпеть не может», утверждает глава «Роснано» Анатолий Чубайс, передает корреспондент РБК. Таким образом, их отношения стали «удивительно гармоничными».

Чубайс рассказал о своем видении ситуации в стране на сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания», которая проходит в рамках Общероссийского гражданского форума. «Если посмотреть ситуацию в целом в треугольнике большом — власть, бизнес и общество, — мне она кажется удивительно гармоничной. Гармоничной в том смысле, что власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает. И все гармонично, целостно продолжает двигаться вперед. Ровно в соответствии с нашим классиком Владимиром Семеновичем Высоцким: не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте», — сказал он.

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Отвечая на вопрос, кто мог бы бы быть инициатором каких-либо изменений в стране, Чубайс признался, что на бизнес подобных надежд не возлагает. «У меня и здесь тоже взгляд пессимистичный, потому что в моем понимании бизнес им по определению быть не может, потому что бизнес про бабки, не про страну», — пояснил он. Чубайс отметил, что в 1990-е годы сторонником власти бизнеса над государством был Борис Березовский. «Эта концепция мне омерзительна», — заметил Чубайс. Тем не менее, отметил глава «Роснано», позднее ситуация изменилась: предпринимателей «додавили» так, что Счетная палата теперь просит пустить фракцию бизнеса в Госдуму.

В то же время российское общество глава «Роснано» назвал «инфантильным», отметив, что оно «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране». «Он [бизнес] страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Все это сделал бизнес российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс.

«Можно ли ожидать, что общество дозреет и скажет: «Ой, спасибо, я забыло сказать спасибо?» — Нет, нельзя», — считает Чубайс.

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Бизнес же, по его мнению, ведет себя так, как может. «Не хищение, а собственно сама по себе частная предпринимательская деятельность до декабря 1991 года в нашей родной стране была уголовным преступлением. В этом смысле бизнес, родившийся из этого, которому еще и 30 нет, конечно, он отроческий, мальчишеский, незрелый, поверхностный, нуворишский и так далее. Это неизбежно. В этом смысле моя претензия как раз не на стороне бизнеса, а на стороне общества. Мало того, если продолжать эту логику и задать себе вопрос: а где в реальности можно было бы искать источник для того, чтобы из этого блестящего и безнадежного треугольника выбираться... Я глубоко убежден, что в России всегда было — и есть — главным европейцем правительство. В этом смысле я не верю в то, что общество способно само по себе вновь очнуться», — сказал он.

Государству, по мнению Чубайса, также стоит отблагодарить бизнес за его роль в развитии страны. «Начать ситуацию с того, чтобы реабилитировать крупный бизнес, сказать ему спасибо, наградить его, поощрить его, показать героические успехи, которые совершили десятки и сотни тысяч российских предпринимателей, сделать их настоящими героями нашего времени. Они этого более чем заслуживают. Могло бы это сделать государство? Легко! Сделает оно это? Нет, не сделает. Поэтому у нас полная гармония, абсолютно, взаимоотношения, достойные всех партнеров».

Единственный оптимистичный момент — это «третий сектор», социальное предпринимательство, считает Чубайс. «Это единственный позитивный росточек среди этих трех мощных дубов: государство, общество, бизнес. На него я лично возлагаю определенные реалистичные, как мне кажется [надежды]», — заявил Чубайс.

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Анатолий Чубайс в 1991 году был назначен председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом. В этой должности он разработал программу приватизации в стране совместно с Егором Гайдаром. В результате приватизации большая часть имущества, принадлежащего государству, перешла в частные руки, что стимулировало развитие предпринимательства и свободного рынка. Как отмечал ВЦИОМ, в 1991 году 43% россиян верили, что приватизация сделает распределение доходов более справедливым, однако критики экономических реформ указывают, что их итогом стала предельная концентрация капитала у отдельных предпринимателей и расслоение общества.

Авторы: Антон Фейнберг, Владимир Дергачев, Георгий Тадтаев.
Теги: Анатолий Чубайс
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