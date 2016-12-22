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Силуанов констатировал «все большую» потерю регионами самостоятельности
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Силуанов констатировал «все большую» потерю регионами самостоятельности
Политика, 12:07
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Силуанов констатировал «все большую» потерю регионами самостоятельности
По мнению Антона Силуанова, российские регионы все больше теряют свою самостоятельность. После выполнения задач, поставленных Кремлем, у них практически не остается ресурсов на проведение собственной политики, считает он
Антон Силуанов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

​Российские регионы сейчас излишне зарегулированы федеральным центром, считает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Выполняя федеральные цели, субъекты федерации остаются без ресурсов для собственной политики. Об этом чиновник заявил на съезде партии «Единая Россия», передает корреспондент РБК.

«По поводу того, как регионам реализовывать решения, которые принимаются партией, президентом, федеральным центром. Мне кажется, что мы регионы сейчас, может быть, даже зарегулировали, потому что у нас на каждое мероприятие есть соглашение с субъектом РФ, есть соответствующий трансферт регионам, а под это соглашение куча показателей. Вы знаете, сейчас получается так, что регионы, к сожалению, все больше и больше теряют свою собственную самостоятельность, потому что все говорится из центра», — сказал Силуанов.

На реализацию собственной политики у регионов остается все меньше собственного ресурса и управленческого резерва, добавил он.

Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа
Экономика

Ранее, в ноябре, Силуанов рассказал, что цели и задачи, определенные майским указом Владимира Путина, уже расписаны между регионами и федеральным центром. По словам вице-премьера, в основном расходы возьмет на себя федеральный центр: его доля составит более 95%. Остальное финансирование нацпроектов обеспечат регионы.

Причем соглашение по выполнению нацпроектов правительство заключит с каждым регионом. Кроме того, будет создана специальная комиссия, которая будет следить за достижением определенных указом целей.

Вертикаль исполнения майского указа разделена на три уровня, рассказал Силуанов. Первый — это национальные цели и национальные проекты; второй — региональные программы по исполнению этих нацпроектов; третий — конкретные мероприятия, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне для реализации задач, поставленных в указе.

Авторы: Юлия Старостина, Владислав Гордеев.
Теги: Антон Силуанов , регионы России , самоуправление
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