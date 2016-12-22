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Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ
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Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ
Конфликт в Азовском море, 12:17
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Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ
Одного из задержанных с украинскими моряками сотрудника СБУ опознал житель Донецка, рассказали ФСБ. Дончанин сам обратился в ФСБ, он утверждает, что этот сотрудник спецслужб пытал его в Бердянске
Фото: РИА Новости

Житель Донецка обратился в ФСБ и сообщил, что опознал одного из задержанных во время инцидента у Керченского пролива сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом на брифинге рассказал начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, передает корреспондент РБК.

«В следственное управление ФСБ России инициативно обратился один из жителей Донецка, он опознал задержанного сотрудника СБУ как пытавшего его в городе Бердянске», — сказал Шишов.

По его словам, правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля — катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины, в свою очередь, заявили, что корабли следовали из Одессы в акваторию Азовского моря в соответствии с международным правом и предупредили российскую сторону о маневрах.

Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ
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Позже в ФСБ заявили, что на одном из задержанных кораблей находились два сотрудника украинских спецслужб, в том числе оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч. Присутствие контрразведчиков на кораблях подтвердил и глава СБУ Василий Грицак.

Обоих сотрудников СБУ Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, позже они были доставлены из Крыма в Москву и помещены в Лефортовскую тюрьму.

Авторы: Максим Солопов, Владислав Гордеев.
Теги: СБУ , пытки , Керченский мост
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