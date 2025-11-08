 Перейти к основному контенту
0

В Сербии приняли закон, позволяющий зятю Трампа построить отель

Власти Сербии вновь одобрили закон, позволяющий снос здания разрушенного бомбардировками НАТО Генштаба Югославии. На его месте построит отель компания, связанная с зятем Трампа. Оппозиция выступает против проекта

Парламент Сербии принял новый закон, который позволяет снести бывшее здание Генштаба Минобороны Югославии, которое подверглось бомбардировкам НАТО в 1999 году, лишив его охранного статуса достопримечательности, и построить на его месте отель, сообщает The New York Times.

Строительством отеля в Белграде займется американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Проект оценивается в $500 млн. Предполагается, что кроме отеля комплекс будет включать также торговые площадки и музей в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО.

Правительство Сербии одобрило контракт на строительство с Affinity Partners, аффилированной с Кушнером, еще прошлой весной, однако затем планы были приостановлены из-за обвинений в мошенничестве в адрес чиновников, согласовавших проект, пишет NYT.

Однако на этой неделе парламентарии от правящей партии сербского президента Александра Вучича (Сербская прогрессивная партия, SNS) внесли новый законопроект, который присваивает проекту статус «срочного». Это обязывает государственные ведомства выдавать разрешения и согласования без задержек, таким образом вводя ускоренные и внеочередные административные процедуры, причисляемые к чрезвычайным мерам.

Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал их к миру
Политика
Александар Вучич

Депутат Миленко Йованов, который представил инициативу, заявил, что она позволит возродить разрушенные бомбардировками здания, которые в основном пустовали, а также может помочь в улучшении отношений Сербии с США.

Законопроект раскритиковали представители оппозиции. Депутат от Партии свободы и справедливости (ССП) Мариника Тепич назвала бывшее здание Генштаба «символом сопротивления и доказательством того, что нация, которая была разрушена, и государство, которое рухнуло, могут возродиться». «Сегодня вы хотите превратить этот символ в роскошный комплекс, просто чтобы угодить Дональду Трампу», — приводит ее слова в ходе дебатов NYT.

Тем не менее, инициатива была принята, поскольку у правящей партии в парламенте большинство голосов.

5 ноября прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) Сербии обвинила Вучича в превышении и злоупотреблении полномочиями из-за его слов о возбужденных ведомством делах, связанных с бывшим зданием Генштаба Югославии. Он назвал эти дела фиктивными, а прокуратуру — «коррумпированной бандой», которая действует против государства.

В JTOK сочли, что Вучич «пытается оказать несанкционированное влияние на исход возбужденных дел с позиции власти и полномочий президента».

НАТО начало военную операцию «Союзная сила» против Югославии 24 марта 1999 года. Бомбардировки городов проводили без санкции Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней. Причиной операции стали, по заявлению западных стран, этнические чистки в косовской автономии во время войны, которые проводили югославские власти. По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно.

