 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Бизнес ,  
0 

Власти Сербии одобрили строительство отеля в Белграде зятем Трампа

В Сербии одобрили строительство отеля в Белграде зятем Трампа на месте Генштаба
Отель появится на месте разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 году здания Генштаба. Ранее проектом интересовался сам Трамп, теперь же его реализацией займется аффилированная с мужем его дочери Иванки Кушнером фирма

Сербское правительство одобрило контракт с американским бизнесменом Джаредом Кушнером, мужем Иванки Трамп, на строительство отеля на месте бывшего здания Генерального штаба Минобороны Югославии, которое подверглось бомбардировкам НАТО в 1999 году, сообщает The New York Times (NYT).

Проект стоимостью $500 млн Кушнер реализует вместе с Ричардом Греннелом — бывшим помощником в администрации Дональда Трампа. Именно Греннел предложил провести работы на месте разрушенного здания Минобороны. Контракт заключен с компанией Affinity Partners, аффилированной с Кушнером. Частично она финансируется за счет фонда благосостояния Саудовской Аравии.

Комплекс будет включать не только отель, но также торговые площади и музей в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО. Мемориал будет собственностью сербского правительства. Участок под отель передадут девелоперам в аренду на 99 лет.

Здание Генштаба располагается в центре Белграда на улице князя Милоша.

Reuters узнал о помощи зятя Трампа с его переизбранием
Политика
Джаред Кушнер

NYT отмечает, что ранее застройкой этого участка интересовался сам Трамп. О подобных планах он заявлял в 2013 году, речь также шла о роскошном отеле. Сотрудники Trump Organisation посещали Белград, но сделка не была реализована, а в 2016-м Трамп стал американским президентом.

Газета пишет, что идея со строительством отеля вызвала протесты в сербской столице. Рядом со зданием генштаба прошла акция, участники пришли с плакатами с надписями «Прекратите передачу штаба армии американским офшорным компаниям». В том числе это связано с ролью с США в событиях 1999 года, отмечали протестующие.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Джаред Кушнер Белград Сербия
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо
Политика
Президент Сербии встретился с Еленой Зеленской в Белграде
Политика
В кабмин Сербии вошли попавшие под санкции США чиновники
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе Политика, 06:08
Сестра Ким Чен Ына назвала предназначение оружия, производимого в КНДР Политика, 06:01
«Ъ» узнал о планах запретить добавление в вейпы ароматизаторов и сахаров Общество, 05:58
В Белгороде объявили ракетную опасность во второй раз за ночь Политика, 05:35
МИД заявил, что НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией Политика, 05:34
Камбоджа выдала обвиняемого в хищении ₽19 млн для Соловецкого монастыря Общество, 05:21
ВТБ сообщил о мошеннической схеме с предложением продлить срок карты Финансы, 05:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Сербии одобрили строительство отеля в Белграде зятем Трампа Бизнес, 04:46
Развожаев сообщил об уничтожении десятков дронов и безэкипажных катеров Политика, 04:24
В Новороссийске отразили атаку более десяти беспилотников Политика, 04:16
В США пригрозили Китаю санкциями за поддержку ОПК России Политика, 04:11
Вучич сравнил с себя с Жуковым из-за давления Запада на Сербию Политика, 03:44
В Киеве начали снос малой Десятинной церкви УПЦ Общество, 03:20
Финская таможня продала на аукционе велосипеды беженцев Политика, 03:06