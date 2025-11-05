 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

Вучича обвинили в превышении полномочий из-за «бесстыдных заявлений»
Вучич заявил о коррумпированности прокуратуры и назвал инициированные ведомством дела «фиктивными». Прокуратура сочла высказывания президента «оскорбительными» и обвинила его в превышении полномочий
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) Сербии обвинила президента Александра Вучича в превышении и злоупотреблении полномочиями. Соответствующее заявление опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, поводом для обвинения стало интервью сербского президента в программе Миломира Марича 3 ноября на телеканале TV Prva. Вучич заявил, что инициированные прокуратурой дела «фиктивны». По версии ведомства, своими высказываниями Вучич «пытается оказать несанкционированное влияние на исход возбужденных дел с позиции власти и полномочий президента».

«Своими оскорбительными и ложными заявлениями Александр Вучич вновь нападает на действующих прокуроров. Подобные неприемлемые заявления президента, унижающие и порочащие должностных лиц <…> напрямую препятствуют осуществлению правосудия, подрывая тем самым конституционный и правовой порядок, а также верховенство права», — говорится на сайте ведомства.

Вучич объявил о проведении досрочных выборов на фоне протестов
Политика
Обстановка у&nbsp;здания парламента в Белграде, Сербия

В интервью Вучич обсуждал специальный закон о реконструкции здания бывшего Генштаба, разрушенного в результате авиаударов стран НАТО в 1999 году. По словам Вучича, в 2016 году он договорился с США, что на этом месте создадут музей жертв агрессии НАТО, и это будет сделано «на их деньги». Однако прокуратура, как утверждает президент, «по указанию извне» возбудила уголовное дело для снятия с объекта защитного статуса, «чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией Трампа». Он также раскритиковал расследование обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

«Спасибо коррумпированной банде, которая берет деньги и вот уже 20 лет остается в тайне, как самая худшая из возможных мафиозных группировок. Они всегда работают напрямую против государства», — сказал Вучич.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Сербия Александр Вучич злоупотребление полномочиями прокуратура
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
Материалы по теме
Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов
Общество
Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы Европе без ограничений
Политика
Вучич назвал стрельбу у парламента Сербии терактом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Суд в Германии приговорил медика к пожизненному за убийство пациентов Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
МВД выступило против наделения Интерпола правом исключать страны-члены Политика, 15:59
В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве Политика, 15:56
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Россиянка сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки Спорт, 15:45
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техник Образование, 15:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Министр спорта Дегтярев заявил, что отмены Fan ID не будет Спорт, 15:37
FT рассказала о советских бомбах, которые «дают преимущество России» Политика, 15:35
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 15:34
Дизайнер с хладно­кровием врача: 25 лет Алены Ахмадуллиной в моде Стиль, 15:30
Россия и Шри-Ланка начали учения «Тропа росомахи» Политика, 15:28
«Европлан» объявил дивиденды с доходностью cвыше 10% Инвестиции, 15:25
Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом предупредил о перенасыщении рынка Экономика, 15:23