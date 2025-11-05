Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

Вучич заявил о коррумпированности прокуратуры и назвал инициированные ведомством дела «фиктивными». Прокуратура сочла высказывания президента «оскорбительными» и обвинила его в превышении полномочий

Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) Сербии обвинила президента Александра Вучича в превышении и злоупотреблении полномочиями. Соответствующее заявление опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, поводом для обвинения стало интервью сербского президента в программе Миломира Марича 3 ноября на телеканале TV Prva. Вучич заявил, что инициированные прокуратурой дела «фиктивны». По версии ведомства, своими высказываниями Вучич «пытается оказать несанкционированное влияние на исход возбужденных дел с позиции власти и полномочий президента».

«Своими оскорбительными и ложными заявлениями Александр Вучич вновь нападает на действующих прокуроров. Подобные неприемлемые заявления президента, унижающие и порочащие должностных лиц <…> напрямую препятствуют осуществлению правосудия, подрывая тем самым конституционный и правовой порядок, а также верховенство права», — говорится на сайте ведомства.

В интервью Вучич обсуждал специальный закон о реконструкции здания бывшего Генштаба, разрушенного в результате авиаударов стран НАТО в 1999 году. По словам Вучича, в 2016 году он договорился с США, что на этом месте создадут музей жертв агрессии НАТО, и это будет сделано «на их деньги». Однако прокуратура, как утверждает президент, «по указанию извне» возбудила уголовное дело для снятия с объекта защитного статуса, «чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией Трампа». Он также раскритиковал расследование обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

«Спасибо коррумпированной банде, которая берет деньги и вот уже 20 лет остается в тайне, как самая худшая из возможных мафиозных группировок. Они всегда работают напрямую против государства», — сказал Вучич.