Байден и Си Цзиньпин договорились о встрече в Сан-Франциско
Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября, сообщил высокопоставленный американский чиновник агентству Kyodo.
Переговоры пройдут на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. По словам собеседника агентства, стороны завершают подготовку к проведению встречи.
Си Цзиньпин во время визита также планирует посетить ужин с высшим руководством американского бизнеса, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.
Отмечается, что китайский лидер не посещал США с 2017 года. Также это будет первая очная встреча Байдена и Си Цзиньпина с ноября прошлого года, когда они провели двусторонние переговоры на полях саммита G20 на Бали.
Как рассказал Associated Press источник, знакомый с планированием, Белый дом не ожидает, что очная встреча двух лидеров приведет к серьезным изменениям в отношениях стран. По его словам, США полагают, что обе стороны смогут сделать «несколько скромных заявлений» по итогам своей встречи, но фундаментальные различия в отношениях останутся прежними.
Материал дополняется.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли