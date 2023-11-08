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Байден и Си Цзиньпин договорились о встрече в Сан-Франциско

Kyodo: Байден и Си Цзиньпин встретятся 15 ноября на полях саммита АТЭС
Джо Байден (слева)&nbsp;и Си Цзиньпин
Джо Байден (слева) и Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября, сообщил высокопоставленный американский чиновник агентству Kyodo.

Переговоры пройдут на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. По словам собеседника агентства, стороны завершают подготовку к проведению встречи.

Си Цзиньпин во время визита также планирует посетить ужин с высшим руководством американского бизнеса, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что китайский лидер не посещал США с 2017 года. Также это будет первая очная встреча Байдена и Си Цзиньпина с ноября прошлого года, когда они провели двусторонние переговоры на полях саммита G20 на Бали.

Как рассказал Associated Press источник, знакомый с планированием, Белый дом не ожидает, что очная встреча двух лидеров приведет к серьезным изменениям в отношениях стран. По его словам, США полагают, что обе стороны смогут сделать «несколько скромных заявлений» по итогам своей встречи, но фундаментальные различия в отношениях останутся прежними.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Си Цзиньпин
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