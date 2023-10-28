США и Китай выработали соглашение по встрече Байдена и Си

В ноябре в Сан-Франциско может пройти встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Возможность организации такой встречи обсуждал с американской стороной глава МИД Китая, который приехал с визитом в США

США и Китай обсуждают возможную встречу президента Джона Байдена и председателя Си Цзинпина. Об этом сообщает Bloomberg.

«Стороны подтвердили, что будут работать совместно для организации встречи между президентом Байденом и лидером Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско», — сказал журналистам на закрытом брифинге высокопоставленный американский чиновник.

Встреча ориентировочно может пройти в ноябре на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он состоится 11-17 ноября.

Американский чиновник, знакомый с планированием встречи, заявил Associated Press, что стороны выработали «принципиальное соглашение» о встрече в ходе саммита АТЭС. Он уточнил, что детали встречи, в частности, точные дата и место ее проведения, еще не проработаны.

В США сейчас с визитом находится глава МИД Китая Ван И. Он приехал на три дня — 26-28 октября. В программе его визита были переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Также Reuters писал, что возможна и встреча Ван И с Байденом.

Среди прочего Китай и США занимаются подготовкой встречи Байдена и Си Цзиньпина один на один, писал Reuters.

До этого последняя встреча лидеров США и Китая прошла на саммите «Большой двадцатки» на Бали в ноябре 2022 года.