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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы
Ввести военную подготовку в школах надо уже сейчас, так как ученики боятся автоматов и не знают, как бросать гранаты, считает экс-главком ВКС Виктор Бондарев. По его словам, страну нельзя защитить «стихотворениями или кисточкой»
Виктор Бондарев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
В российских школах необходимо возродить проведение занятий по начальной военной подготовке. ​Об этом заявил бывший главнокомандующий ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой. Запись встречи опубликована на странице телеканала Совета Федерации в YouTube.

«Почему убрали начальную военную подготовку из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать родину, стихотворениями или кисточкой ее никто никогда не защищал и не защитит», — считает Бондарев.

«Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам, ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната и куда ее кидать. Разве это нормальное явление?» — задался вопросом Бондарев.

В ответ Васильева заявила, что в старших классах необходимо ввести «определенные разделы» в дисциплине ОБЖ. «Сделайте половину ОБЖ, а половину назовите начальной военной подготовкой, и все пойдет на уровне», — добавил Бондарев. В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.

В Советском Союзе во всех средних общеобразовательных школах, техникумах и профтехучилищах начальная военная подготовка проводилась без отрыва от учебы и производства на основании закона «О всеобщей воинской обязанности».

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Виктор Бондарев с 2012 по 2015 год был главнокомандующим ВВС России, с 2015 года — ВКС России. В сентябре 2017 года президент Владимир Путин освободил Бондарева от должности. Тогда же он был избран председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности, а также сенатором от Кировском области.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Виктор Бондарев, ВКС России, школы, подготовка
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