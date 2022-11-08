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Telegraph узнал о крупной «газовой сделке» между США и Британией

The Telegraph: Сунак объявит о крупной «газовой сделке» Британии с США после саммита COP27
Газета пишет, что речь может идти о поставках «миллиардов кубометров» американского СПГ, однако итоговый вариант еще не утвержден. Источники издания отмечают, что Британия настаивает на экспорте не менее 10 млрд куб. м газа в год
Фото: Pool / Reuters
Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после климатического саммита COP27, который проходит в Египте с 6 по 18 ноября, объявит о крупной «газовой сделке» с США, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

Газета отмечает, что переговоры о поставках американского СПГ начались еще при премьерстве Лиз Трасс и продолжились после прихода Сунака в власти. Речь может идти о поставках «миллиардов кубометров» сжиженного газа, указывают источники на Даунинг-стрит.

Как указали двое источников газеты, знакомых с ходом переговоров, британская сторона настаивает на экспорте не менее 10 млрд куб. м СПГ. Ранее США обещали поставить до 15 куб м газа в 2023 году всему Европейскому союзу, отмечает издание.

Другой информированный источник The Telegraph уточнил, что газ начнет поступать в британские хранилища не ранее 2023 года. По его словам, новое соглашение будет оформлено как «партнерство в области энергетической безопасности» и также затронет сотрудничество в области возобновляемой энергии.

Газ является основной составляющей энергетического баланса Великобритании. Он используется для выработки около 40% электроэнергии и обогрева около 85% домов.

Большая часть поставок в Великобританию осуществляется по трубопроводам из Норвегии, а также из Бельгии и Нидерландов. В 2021 году около 17% газа в Британию поступало в виде СПГ, в основном из Катара, США и России.

Великобритания получает из России только около 4% потребляемого газа; несмотря на это, на фоне сокращения поставок и рекордных температур цены на энергоносители в Соединенном Королевстве резко выросли. Энергетический регулятор Ofgem еще летом предупредил, что осенью стоимость электроэнергии вырастет на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс). Как отмечала The Guardian, верхний порог стоимости электроэнергии почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277.

7 октября оператор британской энергосистемы National Grid также предупредил, что этой зимой в стране возможны перебои с электричеством, если Россия прекратит поставки газа в Европу и его запасы в Соединенном Королевстве окажутся на критически низком уровне.

Накануне Сунак обвинил Россию в манипулировании ценами на энергоносители. «Вторжение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на энергоресурсы только усилили важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива», — заявил он, выступая на саммите COP27.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
поставки газа СПГ Великобритания США Риши Сунак
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