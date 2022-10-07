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В Британии предупредили о возможных отключениях электричества зимой

Британский оператор предупредил, что в случае дефицита поставок газа трехчасовые отключения электроэнергии могут затронуть жителей нескольких регионов. Компания отметила, что это наименее вероятный сценарий
Фото: Ray Tang / Xinhua / Global Look Press
Фото: Ray Tang / Xinhua / Global Look Press

Оператор британской энергосистемы National Grid предупредил, что этой зимой в стране возможны перебои с электричеством, если Россия прекратит поставки газа в Европу и его запасы в Соединенном Королевстве окажутся на критически низком уровне, сообщает Reuters

В своем отчете компания представила несколько сценариев развития событий этой зимой, пытаясь оценить последствия российской военной операции на Украине и энергокризиса. Один из них, который National Grid называет наименее вероятным, предусматривает систематические трехчасовые отключения электричества в «заранее определенные периоды» в течение дня, чтобы «обеспечить общую безопасность и целостность системы электроснабжения по всей Великобритании», передает The Guardian. Мера призвана снизить общее потребление электроэнергии на 5%, она может затронуть жителей ряда регионов страны.

Согласно другому сценарию, из-за проблем с поставками российских энергоресурсов Британия всю зиму не сможет импортировать электроэнергию из Франции, Бельгии и Нидерландов. В этом случае страна задействует дополнительные угольные станции, что поможет получить около 2 гигаватт энергии.

Великобритания получает из России только около 4% потребляемого газа, несмотря на это, на фоне сокращения поставок цены на энергоносители в Соединенном Королевстве резко выросли. Энергетический регулятор Ofgem летом предупредил, что с октября стоимость электроэнергии  вырастет на 80%, средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс). Как отмечала The Guardian, верхний порог стоимости электроэнергии почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277.

В начале осени премьер Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию с октября на ближайшие два года, среднегодовой счет за газ и электричество не превысит £2,5 тыс.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания электричество энергетический кризис
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