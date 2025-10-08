 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Нетаньяху ответил критикам в США словами о бомбежках Германии и Хиросимы

Нетаньяху: критикам ударов по Газе стоит вспомнить удары по Хиросиме и Нагасаки
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Debbie Hill / Reuters)

Американцы убили гораздо больше немцев и японцев во время Второй мировой войны, чем потеряли сами, — критикуя Израиль, им стоит вспомнить о бомбардировках Германии, Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире подкаста Динеша Д'Соуза на YouTube 7 октября.

В вопросе премьеру прозвучало утверждение, что, по мнению критиков Израиля, в Газе уже погибло гораздо больше мирных жителей, чем было убито израильтян во время нападения ХАМАС два года назад.

«Я думаю, вы [американцы] убили гораздо больше немцев во Второй мировой войне, чем было убито американцев. <...> Я думаю, как минимум в десять раз больше. То же самое верно и относительно Японии. Япония напала на вас [американцев] во время атаки на Перл-Харбор. Они [японцы] убили, я не знаю, несколько тысяч американцев», — заявил Нетаньяху.

«Вы знаете, как закончилась [Вторая мировая] война. Я имею в виду бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Так что это нелепый способ смотреть на вещи. К слову, мы не устраиваем ковровые бомбардировки Газы», — подчеркнул Нетаньяху.

Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары
Политика
Дональд Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки Газы после заявлений ХАМАС о готовности к длительному миру. «Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников! Сейчас это делать слишком опасно», — заявил Трамп.

В сентябре Израиль назвал ложным отчет ООН о геноциде в секторе Газа. Израильская сторона назвала авторов доклада «доверенными лицами» палестинского движения ХАМАС и обвинила их в антисемитизме.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Биньямин Нетаньяху Газа США Удары Хиросима Нагасаки бомбардировка
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
