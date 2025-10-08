 Перейти к основному контенту
IO узнала о предложениях Залужного военным в случае выдвижения на выборах

Intelligence Online: Залужный предлагал военным войти в его команду на выборах
Залужный предлагает высокопоставленным военным места в парламентском списке, сообщает Intelligence Online. По данным издания, он еще не принял окончательного решения об участии в президентской гонке
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС)

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обращался к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Об этом написал французский портал Intelligence Online, содержание материала приводит «Украинская правда».

Издание отмечает, что дискуссии о том, кто может стать преемником Зеленского, ведутся уже несколько лет. Залужный «молчал о каких-либо политических планах», а его команда «жестко контролирует публичные выступления в Лондоне».

Залужный назвал слишком высокой для ВСУ цену вторжения в Курскую область
Политика
Валерий Залужный

Помимо Залужного свои амбиции по поводу предстоящих президентских выборов может иметь также глава ГУР Кирилл Буданов, отмечает издание. По данным Intelligence Online, его цели «продвигает» неправительственная организация «Государственная защита».

Как пишет издание «Страна», Intelligence Online одновременно с этим утверждает, что Залужный еще не принял окончательного решения выдвинуть свою кандидатуру на пост украинского президента.

В августе медиасоветница, бывшая журналистка Украинской службы Би-би-си Оксана Тороп опровергла информацию о том, что Залужный готовится к участию в президентских выборах. «Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», — заявила Тороп, добавив, что Залужный неоднократно высказывал свою позицию в отношении выборов и она не изменилась. The Guardian писала, что в ноябре 2024 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил экс-главкому ВСУ присоединиться к политической команде Зеленского перед будущими выборами, но получил отказ.

На Украине президентские выборы в последний раз проходили в 2019 году. Их повторное проведение в настоящий момент невозможно из-за введенного 24 февраля 2022 года военного положения, которое власти регулярно продлевают. 18 августа президент Украины Владимир Зеленский, встречаясь с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил о готовности к выборам, подчеркнув, что они должны проходить в безопасной обстановке. Великобритания выразила готовность оказать помощь в организации голосования после завершения боевых действий.

Вопрос возможного участия Валерия Залужного в выборах не раз обсуждался как в украинских, так и в зарубежных СМИ. Так, в январе источники «РБК-Украина» допускали возможность его выдвижения на пост президента. Сам он предпочел не давать прямого ответа, считая обсуждение этого вопроса преждевременным и неуместным.

