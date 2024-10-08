Российские пограничники уйдут с границы Армении и Ирана
С 1 января 2025 года российские пограничники перестанут нести службу на контрольно-пропускном пункте на границе Армении и Ирана. Об этом договорились в ходе встречи президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила пресс-секретарь последнего Назели Багдасарян.
«Достигнута также договоренность о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ РА (Службы национальной безопасности Республики Армения. — РБК) также будут участвовать в охране государственной границы Армения — Иран и Армения — Турция, а служба на контрольно-пропускном пункте на государственной границе Армения — Иран будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ РА», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
В сообщении говорится, что Пашинян поблагодарил Путина за службу российских пограничников.
На армяно-иранской границе — одно КПП «Карчеван».
Москва и Ереван подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики 30 сентября 1992 года. Согласно Договору о статусе пограничных войск России они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией. Правительства двух государств примерно поровну обеспечивали содержание российских пограничников в республике.
Экс-директор СНБ Армении Эдуард Мартиросян в 2019 году рассказывал, что российские пограничники охраняют 333 км армяно-турецкой границы и 42 км из 260-километровой границы с Грузией.
31 июля российские пограничники завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване. Этого в марте потребовал Совет безопасности Армении. Пашинян уточнил, что в официальном письме Москве пограничники Армении поблагодарили российских коллег за помощь.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Пашинян договорились о выводе российских пограничников из ряда областей Армении. Однако, уточнил он, по просьбе Еревана российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.
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