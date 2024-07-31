Российские пограничники завершили службу в армянском аэропорту Звартноц
Российские пограничники покинули международный ереванский аэропорт Звартноц после трех десятилетий службы. Официальная церемония состоялась в аэропорту, сообщает NEWS.am.
По данным издания, протокол о завершении службы подписали командующий Пограничными войсками Армении Эдгар Гани и начальник Пограничного управления ФСБ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.
Москва и Ереван подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики 30 сентября 1992 года. Согласно Договору о статусе пограничных войск России, они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией.
В пограничное управление ФСБ в Армении входят отряды в Армавире, Гюмри, Мегри и Арташате, а также контрольно-пропускной пункт в Звартноце. Правительства двух государств примерно поровну обеспечивали содержание российских пограничников в республике.
6 марта Совет безопасности Армении сообщил об отправке России официального письма с требованием вывести ее пограничников из Звартноца. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что в этом послании пограничники республики поблагодарили российских коллег за помощь в обеспечении безопасности в аэропорту и заявили, что продолжат контроль на границе без содействия российской стороны.
27 марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что вопрос о выводе российских пограничников из Звартноца решен окончательно. По словам спикера парламента, срок прекращения работы российских пограничников в аэропорту — до 1 августа 2024 года.
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