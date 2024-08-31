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Политика ,  
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Пашинян поблагодарил пограничников России за службу в аэропорту Звартноц

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Армения благодарна пограничникам России за службу в ереванском аэропорту Звартноц, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции, его слова приводит Radar Armenia.

«Мы благодарны пограничной службе России за службу в аэропорту Звартноц», — сказал Пашинян. При этом он подчеркнул, что сейчас Армения может поддерживать там контроль самостоятельно.

Российские пограничники завершили 32-летнюю службу в аэропорту Звартноц
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Москва и Ереван подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики 30 сентября 1992 года. Согласно Договору о статусе пограничных войск России, они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией. Также долгое время российские пограничники работали в ереванском аэропорту.

В конце сентября 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате республика прекратила свое существование. В декабре почти все армянское население покинуло территорию региона, после чего Пашинян заявил, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха. Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что трехсторонние договоренности Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе не реализовались в полной мере из-за действий Еревана.

В феврале 2024 года Армения призвала российских пограничников прекратить работу в аэропорту Звартноц. В марте Россия получила от Армении соответствующее ведомственное письмо. 31 июля российские пограничники покинули международный ереванский аэропорт.

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Ереван Никол Пашинян аэропорты пограничники
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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