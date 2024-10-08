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Операция Израиля в Ливане ,  
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С территории Ливана по Израилю запустили больше сотни ракет

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Операция Израиля в Ливане
После того как израильская авиация в очередной раз нанесла удары по Бейруту, по северным районам Израиля с территории Ливана тремя залпами выпустили в общей сложности 130 ракет
Хайфа, Израиль
Хайфа, Израиль (Фото: Schoening / imagebroker.com / Global Look Press)

С начала суток по северным районам Израиля и городу Хайфа из Ливана выпустили 130 ракет, сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка «Хезболла», ее заявление цитирует иранское агентство «Тасним».

Обстрелы, по данным военных, начались в районе 11:10 мск. В это время был осуществлен первый залп примерно из 25 ракет, сообщила ЦАХАЛ. Часть из них была перехвачена, другие упали в округе Нижняя Галилея.

С территории Ливана по Израилю запустили больше сотни ракет
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Вторая партия примерно из 85 ракет была выпущена в сторону северных районов Израиля через час. Большая часть снарядов была перехвачена израильской системой ПВО, некоторые из них упали в северных районах.

Между 12:43 и 13:46 в окрестностях Хайфы и Верхней Галилеи военные засекли еще около 20 ракет, летевших со стороны Ливана. Некоторые были перехвачены, часть упала на землю.

«Хезболла» запустила ракеты по базе военной разведки Израиля
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Израильский солдат проходит по подземному проходу на военной базе&nbsp;недалеко от границы Израиля с Ливаном

Во время отражения всех трех атак в северных районах Израиля звучала воздушная тревога.

В израильской службе скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили о пострадавшей в результате обстрела Хайфы 70-летней женщине — она получила осколочное ранение руки.

Израиль 23 сентября начал против группировки военную операцию под названием «Стрелы севера», в ее ходе были убиты лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября ЦАХАЛ объявила о наземной операции на территории Ливана, ее несколько раз расширяли.

На фоне этих событий «Хезболла» и ЦАХАЛ продолжали обмениваться ударами. Только за сутки 7 октября, в годовщину нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль («Хезболла» поддерживает ее действия»), ливанская группировка выпустила по стране 190 ракет, сообщили в израильской армии. Атаке, в частности, подверглась база израильской военной разведки Глилот. Израиль в ответ вновь нанес удары по Бейруту.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль ЦАХАЛ Ливан ракетный обстрел
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