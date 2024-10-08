В Израиле заявили о пуске почти 200 снарядов со стороны «Хезболлы»
Отряды ливанской шиитской группировки «Хезболла» выпустили по израильской территории около 190 снарядов за сутки, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на 8 октября сирены тревоги из-за атак прозвучали на севере страны минимум три раза, отметили в ЦАХАЛ.
«Хезболла» подтвердила, что отряды шиитской милиции организации атаковали несколько военных объектов в северной части Израиля, передает BBC Arabic. Целью боевиков стала база израильской военной разведки Глилот в районе Рамат-ха-Шарон под Тель-Авивом.
Кроме того, отряды обстреляли поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Всего за сутки бойцы «Хезболлы» совершили 13 вооруженных вылазок, отмечает BBC.
Вечером 7 октября ЦАХАЛ сообщила, что в течение часа 100 истребителей израильских военно-воздушных сил атаковали более 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана.
В конце сентября ЦАХАЛ объявила об «упреждающей операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. Израильская сторона ежедневно наносит удары по Ливану, в частности, пригородам Бейрута. В ходе обстрелов погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.
1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в южной части Ливана, уточнив, что она носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер. Целью в ЦАХАЛ назвали инфраструктуру «Хезболлы».
В ответ на гибель Насраллы Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет. Большинство было перехвачено, заявили в ЦАХАЛ. Израиль обещал, что Иран «заплатит» за «большую ошибку», Тегеран в свою очередь предупредил об ответе, если Тель-Авив атакует.
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