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Политика ,  
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Bloomberg узнал, что клан Берлускони решил вернуться к управлению Италией

Bloomberg: клан Берлускони решил вернуться к управлению Италией
Спустя год после смерти Сильвио Берлускони его дети начинают проявлять политические амбиции. Они обсуждают с союзниками, как партия их отца может бросить вызов старшему партнеру по коалиции — партии Мелони «Братья Италии»
Пьер и Марина&nbsp;Берлускони
Пьер и Марина Берлускони (Фото: FOTOGRAMMA / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Двое старших детей бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, Марина и Пьер Сильвио, обсуждают свои политические амбиции с советниками и партнерами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Интерес к политике она начали активно проявлять по мере нарастания противоречий внутри правящей коалиции под руководством премьера Джорджи Мелони. Семья Берлускони с июля регулярно консультируется с действующим министром иностранных дел Антонио Таяни и Джанни Леттой, бывшим секретарем правительства страны при Берлускони, которого некогда считали серым кардиналом Италии.

Дети политика делятся своими взглядами на экономику, свою бизнес-империю и перспективы политической партии Forza Italia («Вперед, Италия»), которую возглавлял их отец. По сведениям агентства, они обсуждают омоложение стареющих рядов партии и обсуждают, как бросить вызов старшему партнеру по коалиции — партии Мелони «Братья Италии».

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Фотогалерея 

Дети Берлускони также пытаются влиять на политику правительства: они попросили не допустить в дальнейшем провалов, схожих с прошлогодней попыткой ввести новые сборы с банковской прибыли.

«Берлускони готовятся. Если Мелони окажется в кризисе и появится вакуум власти, мы даже увидим, как кто-то из них выходит на бой», — ожидает заведующий кафедрой политики университета LUISS в Риме Джованни Орсина.

Мелони возглавляет правительство Италии с 22 октября 2022 года. За два года управления страной она усилила свои позиции, но также столкнулась с несколькими вызовами: сложными отношениями со спецслужбами и дружественной к России союзницей по коалиции партии «Лига». Заметным стал ее конфликт с руководством Евросоюза из-за бюджетной политики, а на этой неделе Il Fatto Quotidiano опубликовало гневную переписку Мелони с однопартийцами в онлайн-чате.

Сильвио Берлускони возглавлял правительство Италии на протяжении четырех сроков, с 1994 по 2011 год. Он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. Летом 2023 года политик умер на 87-м году жизни.

Как отмечает Bloomberg, загадкой для аналитиков было то, насколько дети Берлускони готовы отойти от управления бизнес-империей ради политики. Марина управляет семейным холдингом Fininvest, а Пьер Сильвио руководит медиаконгломератом MFE-MediaForEurope NV, прежде известным как Mediaset.

Берлускони около десяти лет назад просил Пьера Сильвио начать политическую карьеру, в этом году сын политика признал, что все еще думает над этим, но пока посвящает себя вещательной компании.

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Сильвио Берлускони Италия Джорджа Мелони Антонио Таяни
Сильвио Берлускони фото

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии
29 сентября 1936 года
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