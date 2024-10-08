Bloomberg узнал, что клан Берлускони решил вернуться к управлению Италией
Двое старших детей бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, Марина и Пьер Сильвио, обсуждают свои политические амбиции с советниками и партнерами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерес к политике она начали активно проявлять по мере нарастания противоречий внутри правящей коалиции под руководством премьера Джорджи Мелони. Семья Берлускони с июля регулярно консультируется с действующим министром иностранных дел Антонио Таяни и Джанни Леттой, бывшим секретарем правительства страны при Берлускони, которого некогда считали серым кардиналом Италии.
Дети политика делятся своими взглядами на экономику, свою бизнес-империю и перспективы политической партии Forza Italia («Вперед, Италия»), которую возглавлял их отец. По сведениям агентства, они обсуждают омоложение стареющих рядов партии и обсуждают, как бросить вызов старшему партнеру по коалиции — партии Мелони «Братья Италии».
Дети Берлускони также пытаются влиять на политику правительства: они попросили не допустить в дальнейшем провалов, схожих с прошлогодней попыткой ввести новые сборы с банковской прибыли.
«Берлускони готовятся. Если Мелони окажется в кризисе и появится вакуум власти, мы даже увидим, как кто-то из них выходит на бой», — ожидает заведующий кафедрой политики университета LUISS в Риме Джованни Орсина.
Мелони возглавляет правительство Италии с 22 октября 2022 года. За два года управления страной она усилила свои позиции, но также столкнулась с несколькими вызовами: сложными отношениями со спецслужбами и дружественной к России союзницей по коалиции партии «Лига». Заметным стал ее конфликт с руководством Евросоюза из-за бюджетной политики, а на этой неделе Il Fatto Quotidiano опубликовало гневную переписку Мелони с однопартийцами в онлайн-чате.
Сильвио Берлускони возглавлял правительство Италии на протяжении четырех сроков, с 1994 по 2011 год. Он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. Летом 2023 года политик умер на 87-м году жизни.
Как отмечает Bloomberg, загадкой для аналитиков было то, насколько дети Берлускони готовы отойти от управления бизнес-империей ради политики. Марина управляет семейным холдингом Fininvest, а Пьер Сильвио руководит медиаконгломератом MFE-MediaForEurope NV, прежде известным как Mediaset.
Берлускони около десяти лет назад просил Пьера Сильвио начать политическую карьеру, в этом году сын политика признал, что все еще думает над этим, но пока посвящает себя вещательной компании.
Минцифры запретит анонимные рекламные звонки
Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ
Эксперты оценили рост цен на такси
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов