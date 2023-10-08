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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля применила танки в боях с ХАМАС в южной общине Маген

Ynet: боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, идут тяжелые бои
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, идут тяжелые бои, ЦАХАЛ применяет тяжелую технику, пишет Ynet. Ранее власти Израиля обещали в течение суток эвакуировать всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Ожесточенные перестрелки между многочисленными боевиками ХАМАС и армией Израиля (ЦАХАЛ) продолжаются в израильской общине Маген недалеко от границы с сектором Газа, сообщает Ynet.

По данным издания, израильские военные применяют тяжелую бронетехнику, включая танки. Как отмечает The Times of Israel, спустя почти 30 часов после нападения ХАМАС силы ЦАХАЛ продолжают попытки восстановить контроль над приграничными с сектором Газа районами.

Маген — кибуц (община/городок) на юге Израиля, основанный иммигрантами из Румынии в 1949 году. В 2021 году его население составляло чуть более 500 человек.

Ранее о том, что боевики ХАМАС продолжают бои в южных районах Израиля — в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Азе, Беэри, Ятеде и Киссуфиме, сообщал телеканал CNN со ссылкой на заявление группировки. О продолжении боев также сообщил CNN представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус. «Мы все еще ведем бои, освобождая последние дома, населенные пункты и базы. <...> Надеюсь, на рассвете мы сможем объявить, что мы наконец восстановили суверенитет и порядок в Израиле», — отметил он.

Боевые действия между ХАМАС и Израилем продолжаются второй день. Накануне боевики палестинского движения объявили о начале военной операции против Тель-Авива. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправив их в сектор Газа. Кроме того, боевики захватили военную базу и находившуюся на ней бронетехнику.

Израильская армия в ответ на атаку начала операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС. Этой ночью он сообщил о завершении первой фазы операции против палестинского движения и уничтожении большей части сил. Одновременно Израиль начал «наступательный этап» на Газу, который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», отметил премьер. Власти Израиля обещали в течение суток эвакуировать всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа.

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В ЦАХАЛ ранее 8 октября сообщали о гибели 26 военных с начала операции, включая полковника, подполковника и майора, а также об уничтожении 400 боевиков ХАМАС.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС бронетехника танки сектор Газа
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