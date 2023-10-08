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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил о продолжении боев на территории Израиля

ХАМАС заявил, что его бойцы продолжают военные действия на территории Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Боевики палестинского движения ХАМАС, которое накануне объявило военную операцию против Израиля, все еще присутствуют в городах на юге страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление группировки.

Бои ведутся в южных районах Израиля — в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Азе, Беэри, Ятеде и Киссуфиме, уточняется в заявлении ХАМАС.

О продолжении боев сообщил CNN также представитель ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) подполковник Джонатан Конрикус.

«Мы все еще ведем бои, освобождая последние дома, населенные пункты и базы. <...> Надеюсь, на рассвете мы сможем объявить, что мы наконец восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но это еще не достигнуто. И это будет нашим приоритетом номер один», — заявил Конрикус около 4 утра по местному времени.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

Боевые действия между ХАМАС и Израилем продолжаются второй день. Накануне боевики палестинского движения объявили о начале военной операции против Тель-Авива. Израильская армия в ответ на атаку начала операцию «Железные мечи».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 8 октября объявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил ХАМАС, а также о начале наступления на Газу. По данным пресс-службы ЦАХАЛа, были нанесены удары по зданию главы разведывательного управления ХАМАС, военному комплексу, используемому воздушными силами террористической организации, а также двум банкам. Нетаньяху отмечал, что наступление будет продолжаться «без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты».

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Теги
Израиль ХАМАС Палестина
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