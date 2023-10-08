В Египте полицейский открыл огонь по автобусу с израильтянами

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Три человека погибли после того, как полицейский в египетской Александрии открыл огонь по туристической группе израильтян, сообщает Sky News Arabya со ссылкой на источник в египетских службах безопасности.

«8 октября, когда одна из израильских туристических групп приехала в храм Серапеум в Александрии, сотрудник полиции, назначенный обеспечивать безопасность в этом районе, открыл беспорядочный огонь из своего личного оружия, в результате чего погибли два члена группы и один египтянин», — рассказал источник.

По его словам, еще один египтянин получил ранения, в настоящее время он находится в больнице. Полицейский был немедленно задержан, против него приняты «меры законного характера».

Assosiated Press со ссылкой на египетский телеканал Extra News также сообщает, что египетский полицейский открыл огонь по израильским туристам, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Ynet отмечает, что группа находилась в туристическом автобусе, когда по ним был открыт огонь.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что изучает сообщения о вооруженном нападении на израильтян в Александрии.

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