 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела с территории страны, сообщает ЦАХАЛ. По данным ливанского Al-Mayadeen, ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит артиллерийские удары по целям в Ливане после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

По данным ЦАХАЛ, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

«ЦАХАЛ был подготовлен к такого рода возможностям и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, когда это необходимо для обеспечения безопасности израильского гражданского населения», — говорится в заявлении армии.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen уточняет, что ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Израиль граничит с Ливаном на севере, протяженность границы составляет около 80 км. Накануне временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) увеличили свое присутствие в районе границы с Израилем на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило, что начинает военную операцию «Потоп Аль-Аксы». Как сообщил глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет (по подсчетам ЦАХАЛ, из сектора Газа было выпущено по меньшей мере 2,2 тыс. ракет). Параллельно с воздушными ударами десятки боевиков ХАМАС на грузовиках, мотоциклах и парапланах проникли на территорию Израиля. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот на юге страны, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправляя их в сектор Газа.

Читайте на РБК Pro
«Хорошие русские»: как россияне в Лондоне привлекли $2 млн на стартап
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
«Все мы станем симбионтами»: Илон Маск — о будущем человека и нейросетей

Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАСа. Этой ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал «наступательный этап», который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать. ЦАХАЛ объявил район сектора Газа закрытой военной зоной. Минобороны ввело «особое положение» по всей стране.

Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела
Video

Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны пишет, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 232, а пострадали почти 1,7 тыс. человек.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Ливан обстрел минометный обстрел
Материалы по теме
Остин назвал непоколебимой приверженность США праву Израиля на оборону
Политика
Армия выразила надежду до рассвета восстановить суверенитет Израиля
Политика
Ракета попала в больницу израильского города Ашкелон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Армия Израиля нанесла удары по штабу разведки и двум банкам ХАМАС Политика, 08:21
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
При землетрясении в Афганистане погибли 500 человек Общество, 08:04
Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела Политика, 07:40
Россия после двухлетнего перерыва возобновила поставки нефти в Бразилию Политика, 07:32
Остин назвал непоколебимой приверженность США праву Израиля на оборону Политика, 07:26
Непобежденный брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator Спорт, 07:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Вильфанд предупредил о резком повышении температуры в Москве Город, 06:58
Армия выразила надежду до рассвета восстановить суверенитет Израиля Политика, 06:32
Глава комитета сената США призвал назначить посла в Израиле Политика, 06:21
И. о. премьера Пакистана назвал условие для мира на Ближнем Востоке Политика, 06:14
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Два аргентинца погибли во время атаки на Израиль Политика, 05:48