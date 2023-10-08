Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела с территории страны, сообщает ЦАХАЛ. По данным ливанского Al-Mayadeen, ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана

Фото: Zuma / ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит артиллерийские удары по целям в Ливане после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

По данным ЦАХАЛ, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

«ЦАХАЛ был подготовлен к такого рода возможностям и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, когда это необходимо для обеспечения безопасности израильского гражданского населения», — говорится в заявлении армии.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen уточняет, что ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Израиль граничит с Ливаном на севере, протяженность границы составляет около 80 км. Накануне временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) увеличили свое присутствие в районе границы с Израилем на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило, что начинает военную операцию «Потоп Аль-Аксы». Как сообщил глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет (по подсчетам ЦАХАЛ, из сектора Газа было выпущено по меньшей мере 2,2 тыс. ракет). Параллельно с воздушными ударами десятки боевиков ХАМАС на грузовиках, мотоциклах и парапланах проникли на территорию Израиля. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот на юге страны, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправляя их в сектор Газа.

Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАСа. Этой ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал «наступательный этап», который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать. ЦАХАЛ объявил район сектора Газа закрытой военной зоной. Минобороны ввело «особое положение» по всей стране.

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Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны пишет, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 232, а пострадали почти 1,7 тыс. человек.