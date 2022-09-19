МИД вызвал посла Канады и заявил ей решительный протест

Поводом для вызова посла стал инцидент у российского посольства в Оттаве. В МИДе считают, что канадские правоохранительные органы не предотвратили произошедшее и никого не задержали

Элисон Леклэр (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский МИД вызвал посла Канады Элисон Леклэр, ей заявили решительный протест в связи с брошенной на территорию российского посольства в Оттаве бутылкой с зажигательной смесью, а также из-за того, что «агрессивно настроенные демонстранты при попустительстве прибывшего наряда полиции» заблокировали служебный вход в консульский отдел. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

МИД настаивает, что канадские правоохранительные органы не предотвратили произошедшее и никого не задержали. Москва потребовала незамедлительно принять меры и обеспечить надлежащую охрану российских дипломатических учреждений, сотрудников и членов их семей.

С конца февраля произошло несколько нападений на российские представительства в разных странах. Так, 26 февраля в Варшаве группа неизвестных облила краской табличку с надписью «Посольство Российской Федерации» на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание дипломатического представительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений, рассказал пресс-атташе посольства России в Польше Владимир Александров. По его словам, сотрудники посольства «постоянно» получали угрозы.

О еще одной атаке сообщил представитель российского посольства в Дублине. По его словам, с 24 февраля возле здания диппредставительства три дня проходили акции протеста, в эти дни демонстранты сорвали герб, залили его краской, а также атаковали машину советника-посланника.

В начале марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о нападении на российского дипломата в Вильнюсе. По словам посла России в Нидерландах Александра Шульгина, 4 марта на территорию посольства забросили самодельное взрывное устройство, которое в итоге не сработало.

Позже Следственный комитет (СК) России возбудил несколько уголовных дел из-за нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Дела были заведены по ч. 2 ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой в целях провокации войны или осложнения международных отношений), согласно которой максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.