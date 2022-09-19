МИД вызвал посла Канады и заявил ей решительный протест

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 16:01
В ДНР вслед за ЛНР предложили провести референдум о вхождении в Россию Политика, 19:09
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 19:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:57
«Шаги назад»: что будет с ESG-проектами после ухода иностранных компаний Зеленая экономика, 18:51
Россиянина задержали за убийство родителей в отеле в Турции Общество, 18:48
Серебряный призер РПЛ объявил о переходе черногорского форварда Спорт, 18:46
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 18:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:37
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Крупный турецкий банк прекратил прием карт «Мир» Финансы, 18:35
Рынок ОФЗ испытал сильнейшую распродажу с апреля Инвестиции, 18:35
Карпин с тренерами сборной России сыграет против команды из Медиалиги Спорт, 18:32
В ЛНР назвали референдум о вхождении в Россию «делом не одного дня» Политика, 18:29
Суд в ЛНР приговорил бывшего переводчика ОБСЕ к 13 годам за госизмену Политика, 18:26
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 18:21
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

МИД вызвал посла Канады и заявил ей решительный протест

МИД вызвал посла Канады из-за брошенной в посольство бутылки с зажигательной смесью
Поводом для вызова посла стал инцидент у российского посольства в Оттаве. В МИДе считают, что канадские правоохранительные органы не предотвратили произошедшее и никого не задержали
Элисон Леклэр
Элисон Леклэр (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский МИД вызвал посла Канады Элисон Леклэр, ей заявили решительный протест в связи с брошенной на территорию российского посольства в Оттаве бутылкой с зажигательной смесью, а также из-за того, что «агрессивно настроенные демонстранты при попустительстве прибывшего наряда полиции» заблокировали служебный вход в консульский отдел. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

МИД настаивает, что канадские правоохранительные органы не предотвратили произошедшее и никого не задержали. Москва потребовала незамедлительно принять меры и обеспечить надлежащую охрану российских дипломатических учреждений, сотрудников и членов их семей.

МИД закрыл 55 канадским политикам и военным въезд в Россию
Политика
Министерство иностранных дел РФ

С конца февраля произошло несколько нападений на российские представительства в разных странах. Так, 26 февраля в Варшаве группа неизвестных облила краской табличку с надписью «Посольство Российской Федерации» на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание дипломатического представительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений, рассказал пресс-атташе посольства России в Польше Владимир Александров. По его словам, сотрудники посольства «постоянно» получали угрозы.

О еще одной атаке сообщил представитель российского посольства в Дублине. По его словам, с 24 февраля возле здания диппредставительства три дня проходили акции протеста, в эти дни демонстранты сорвали герб, залили его краской, а также атаковали машину советника-посланника.

В начале марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о нападении на российского дипломата в Вильнюсе. По словам посла России в Нидерландах Александра Шульгина, 4 марта на территорию посольства забросили самодельное взрывное устройство, которое в итоге не сработало.

Позже Следственный комитет (СК) России возбудил несколько уголовных дел из-за нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Дела были заведены по ч. 2 ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой в целях провокации войны или осложнения международных отношений), согласно которой максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Голубые фишки «ФосАгро»: что не так с акциями компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
МИД Канада посол Канады протест российское посольство
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Россия запретила въезд главе разведки Канады и двум священникам
Политика
Канада ввела санкции против 43 военных и 17 оборонных предприятий
Политика
Премьер Канады Джастин Трюдо отказался высылать российских дипломатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter