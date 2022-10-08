В Турции предсказали испытание «глобальному порядку» из-за России Ибрагим Калын: переговоры России и Украины могут возобновиться «в какой-то момент»

В Анкаре полагают, что Путин хочет заключить «новую большую сделку с Западом». Там также считают, что переговоры России и Украины возобновятся «в какой-то момент»

Россия хочет заключить новую «сделку» с западными странами, которая бы отражала современные реалии, заявил CNN представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Насколько мы понимаем, господин Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Частично это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром», — пояснил он. В результате всему «глобальному либеральному порядку» предстоит серьезное испытание, отметил он.

Калын добавил, что, по его мнению, Москва полагает, что договоренности, достигнутые в конце холодной войны, больше не отражают современную ситуацию в России.

Представитель президента Турции также заявил, что переговоры России и Украины, скорее всего, возобновятся «в какой-то момент». «Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и какой ущерб к тому времени будет нанесен», — пояснил он.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести никаких переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин. Он подчеркнул, что его страна предлагала России «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но, пока Путин у власти, это «невозможно», утверждал Зеленский. Позже он утвердил соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.

Это произошло после того, как в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России четырех новых регионов.

Комментируя такой шаг Киева, представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «с самого начала спецоперации» выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий «обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами».

«А сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа», — добавил Песков.