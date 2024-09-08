Победу на выборах в пяти регионах одержали действующие губернаторы
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона с результатом 80,79% после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК. По последним данным избиркома, на 18.00 (10.00 мск) явка в регионе составила 40%.
На выборах губернатора Хабаровского края после подсчета 98,81% голосов побеждает врио главы региона Дмитрий Демешин с результатом 81,01% голосов. По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 по Москве) составила 31,09%.
Победу на выборах главы Забайкальского края, по предварительным данным, одерживает Александр Осипов, также занимающий пост губернатора — его поддержали 82,32% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 98,57% голосов. Явка на 18:00 (12:00 мск) составила 41,15%.
В Кемеровской области после подсчета 99,94% голосов избирателей побеждает врио главы региона Илья Середюк — он получил 78,39% голосов при явке 63,54% на 18:00 (14:00 мск).
В Оренбургской области подсчитано 97,29% голосов — предварительно победу на выборах главы региона одерживает действующий губернатор Денис Паслер, набравший 77,51% голосов. На 18:00 (16:00 мск) явка составила 50,94%.
Все, кроме Осипова, представляют партию «Единая Россия», сам он пошел на выборы как самовыдвиженец.
Валерий Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области 7 декабря 2018 года после того, как предыдущий глава Олег Кожемяко был отправлен руководить Приморским краем. 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, Лимаренко был избран губернатором Сахалина.
Демешин был назначен врио губернатора Хабаровского края 15 мая 2024 года. Предыдущий глава региона Михаил Дегтярев, руководивший Хабаровским краем с 2020 года, был переведен на должность главы Минспорта.
Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года он избрался главой региона, набрав 89,61% голосов.
Илья Середюк стал врио главы Кемеровской области 15 мая. До этого он занимал пост председателя регионального правительства. Он сменил Сергея Цивилева, который возглавил Минэнерго.
Паслер стал главой Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года его избрали губернатором региона с результатом 65,94% голосов.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов