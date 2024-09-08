Победу на выборах в пяти регионах одержали действующие губернаторы

Демешин, Осипов, Середюк и Паслер, являющиеся губернаторами и врио глав регионов, лидируют на выборах в Хабаровском и Забайкальском краях, Кузбассе и Оренбургской области. Лимаренко набрал 80,79% после подчета голосов на Сахалине

Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона с результатом 80,79% после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК. По последним данным избиркома, на 18.00 (10.00 мск) явка в регионе составила 40%.

На выборах губернатора Хабаровского края после подсчета 98,81% голосов побеждает врио главы региона Дмитрий Демешин с результатом 81,01% голосов. По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 по Москве) составила 31,09%.

Победу на выборах главы Забайкальского края, по предварительным данным, одерживает Александр Осипов, также занимающий пост губернатора — его поддержали 82,32% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 98,57% голосов. Явка на 18:00 (12:00 мск) составила 41,15%.

В Кемеровской области после подсчета 99,94% голосов избирателей побеждает врио главы региона Илья Середюк — он получил 78,39% голосов при явке 63,54% на 18:00 (14:00 мск).

В Оренбургской области подсчитано 97,29% голосов — предварительно победу на выборах главы региона одерживает действующий губернатор Денис Паслер, набравший 77,51% голосов. На 18:00 (16:00 мск) явка составила 50,94%.

Все, кроме Осипова, представляют партию «Единая Россия», сам он пошел на выборы как самовыдвиженец.

Валерий Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области 7 декабря 2018 года после того, как предыдущий глава Олег Кожемяко был отправлен руководить Приморским краем. 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, Лимаренко был избран губернатором Сахалина.

Демешин был назначен врио губернатора Хабаровского края 15 мая 2024 года. Предыдущий глава региона Михаил Дегтярев, руководивший Хабаровским краем с 2020 года, был переведен на должность главы Минспорта.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года он избрался главой региона, набрав 89,61% голосов.

Илья Середюк стал врио главы Кемеровской области 15 мая. До этого он занимал пост председателя регионального правительства. Он сменил Сергея Цивилева, который возглавил Минэнерго.

Паслер стал главой Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года его избрали губернатором региона с результатом 65,94% голосов.