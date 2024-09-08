 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Единый день голосования ,  
0 

Победу на выборах в пяти регионах одержали действующие губернаторы

Сюжет
Единый день голосования
Демешин, Осипов, Середюк и Паслер, являющиеся губернаторами и врио глав регионов, лидируют на выборах в Хабаровском и Забайкальском краях, Кузбассе и Оренбургской области. Лимаренко набрал 80,79% после подчета голосов на Сахалине

Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона с результатом 80,79% после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК. По последним данным избиркома, на 18.00 (10.00 мск) явка в регионе составила 40%.

На выборах губернатора Хабаровского края после подсчета 98,81% голосов побеждает врио главы региона Дмитрий Демешин с результатом 81,01% голосов. По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 по Москве) составила 31,09%.

Победу на выборах главы Забайкальского края, по предварительным данным, одерживает Александр Осипов, также занимающий пост губернатора — его поддержали 82,32% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 98,57% голосов. Явка на 18:00 (12:00 мск) составила 41,15%.

МВД не увидело серьезных нарушений на выборах в России
Политика
Фото:Дмитрий Дубов / РИА Новости

В Кемеровской области после подсчета 99,94% голосов избирателей побеждает врио главы региона Илья Середюк — он получил 78,39% голосов при явке 63,54% на 18:00 (14:00 мск).

В Оренбургской области подсчитано 97,29% голосов — предварительно победу на выборах главы региона одерживает действующий губернатор Денис Паслер, набравший 77,51% голосов. На 18:00 (16:00 мск) явка составила 50,94%.

Все, кроме Осипова, представляют партию «Единая Россия», сам он пошел на выборы как самовыдвиженец.

Валерий Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области 7 декабря 2018 года после того, как предыдущий глава Олег Кожемяко был отправлен руководить Приморским краем. 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, Лимаренко был избран губернатором Сахалина.

Демешин был назначен врио губернатора Хабаровского края 15 мая 2024 года. Предыдущий глава региона Михаил Дегтярев, руководивший Хабаровским краем с 2020 года, был переведен на должность главы Минспорта.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года он избрался главой региона, набрав 89,61% голосов.

Илья Середюк стал врио главы Кемеровской области 15 мая. До этого он занимал пост председателя регионального правительства. Он сменил Сергея Цивилева, который возглавил Минэнерго.

Паслер стал главой Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года его избрали губернатором региона с результатом 65,94% голосов.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Валерий Лимаренко Сахалинская область губернаторские выборы
Материалы по теме
Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионах
Политика
Депутаты ХМАО избрали губернатора
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила около 40%
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Не только КВН. Жизнь и карьера Александра Маслякова в 10 фотографияхОбщество, 22:56 
Российского дипломата вызвали в МИД Латвии из-за падения дронаПолитика, 22:56
Медведев заявил, что выборы в приграничных регионах прошли организованноПолитика, 22:30
Победу на выборах в пяти регионах одержали действующие губернаторыПолитика, 22:19
Nature назвало страну с наибольшим объемом пластикового мусораОбщество, 22:17
Клуб веселого и находчивого: как менялся КВН с Александром МасляковымОбщество, 22:01
Нагиев рассказал о последнем разговоре с МасляковымОбщество, 21:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как прошел единый день голосования в РоссииПолитика, 21:45
МВД не увидело серьезных нарушений на выборах в РоссииПолитика, 21:30
Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевиденияОбщество, 21:29
Парфенов и Светлаков выразили соболезнования после смерти МасляковаОбщество, 21:28
Явка на выборах в Мосгордуму составила около 40%Политика, 21:25
Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины дронаПолитика, 21:10
Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионахПолитика, 20:49