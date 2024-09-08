МВД не увидело серьезных нарушений на выборах в России
На выборах в единый день голосования не выявлено серьезных нарушений и таких, которые могли бы повлиять на результаты, заявил на брифинге в Центризбиркоме замглавы ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Дмитрий Дацко.
«Выборы в единый день голосования прошли без серьезных нарушений, — сказал он (цитата по ТАСС). — Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено».
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь сравнила ход этого голосования с выборами президента России в марте 2024 года. «В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских прозападных наших оппонентов. Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании», — считает она.
По словам Памфиловой, в единый день голосования были «мощные» DDoS-атаки, но в «привычном» для ЦИК режиме. Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что ресурсы Центризбиркома и других систем во время подготовки и проведения выборов подверглись 222 DDoS-атакам.
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