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Единый день голосования ,  
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МВД не увидело серьезных нарушений на выборах в России

Сюжет
Единый день голосования
Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

На выборах в единый день голосования не выявлено серьезных нарушений и таких, которые могли бы повлиять на результаты, заявил на брифинге в Центризбиркоме замглавы ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Дмитрий Дацко.

«Выборы в единый день голосования прошли без серьезных нарушений, — сказал он (цитата по ТАСС). — Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено».

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь сравнила ход этого голосования с выборами президента России в марте 2024 года. «В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских прозападных наших оппонентов. Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании», — считает она.

По словам Памфиловой, в единый день голосования были «мощные» DDoS-атаки, но в «привычном» для ЦИК режиме. Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что ресурсы Центризбиркома и других систем во время подготовки и проведения выборов подверглись 222 DDoS-атакам.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
8 сентября — единый день голосования в России. В большинстве регионов состоится порядка 4 тыс. избирательных кампаний, в 21 — прямые выборы глав субъектов, в 13 — выборы в заксобрания. В трех одномандатных округах проходят довыборы в Госдуму.

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Россия МВД Центризбирком региональные выборы Единый день голосования
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