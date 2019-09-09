Врио главы Оренбургской области победил на выборах губернатора

Действующий врио главы Оренбургской области Денис Паслер по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные избиркома региона.

Паслер набрал 65,94% голосов. Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Максим Амелин, у него 23,72%, третьим по количеству голосов стал Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,62%.

Еще два кандидата — Константин Горячев от Демократической партии России и Сергей Яцын от «Справедливой Росии» — набрали по 2,53% и 2,26% голосо соответственно.

Как уточняется на сайте регионального избиркома, депутата поддержали 406,1 тыс. человек. Всего в голосовании участвовали 615,9 тыс. избирателей, явка по области составила 39,55%.