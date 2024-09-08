Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионах

В ходе единого дня голосования практически повсеместно на выборах глав регионов лидируют либо действующие губернаторы, либо врио, предложенные президентом

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В общей сложности в единый день голосования выбирали 23 глав регионов. В 21 регионе голосовали избиратели.

Практически во всех регионах у лидера трехкратное преимущество перед ближайшим кандидатом. На первых местах либо действующие губернаторы, либо врио. Подсчет голосов продолжается.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге лидирует действующий губернатор Александр Беглов.

В Мурманской области лидирует действующий губернатор Андрей Чибис;

в Калининградской области лидирует врио главы региона Алексей Беспрозванных.

Центральный федеральный округ

Лидируют:

в Курской области лидирует врио главы региона Алексей Смирнов;

в Липецкой области лидирует действующий губернатор Игор Артамонов;

в Тульской области лидирует врио губернатора Дмитрия Миляев.

Приволжский федеральный округ

Лидируют:

в Башкирии действующий глава региона Радий Хабиров;

в Самарской области врио главы региона Вячеслав Федорищев.

Южный федеральный округ:

Лидируют:

в Астраханской области действующий губернатор Игорь Бабушкин;

в Волгоградской области действующий губернатор Андрей Бочаров;

в Калмыкии лидирует действующий глава региона Бату Хасиков.

Северо-Кавказский федеральный округ:

В Ставропольском крае лидирует действующий губернатор Владимир Владимиров.

Дальневосточный федеральный округ

Лидируют:

в Хабаровском крае врио главы региона Дмитрий Демешин («Единая Россия»);

в Сахалинской области действующий губернатор Валерий Лимаренко («Единая Россия»);

в Забайкальском крае действующий губернатор Александр Осипов (самовыдвиженец).

Сибирский федеральный округ

Лидируют:

в Кемеровской области лидирует врио губернатора Илья Середюк («Единая Россия»);

в Республике Алтай врио главы региона Андрей Турчак («Единая Россия»).

Уральский федеральный округ

Лидируют:

в Челябинской области действующий губернатор Алексей Текслер («Единая Россия»);

в Оренбургской области действующий губернатор Денис Паслер («Единая Россия»);

в Курганской области действующий губернатор Вадим Шумков («Единая Россия»).

В тех регионах, где руководителей избирали депутаты местных законодательных органов, победили:

в Ингушетии Махмуд-Али Калиматов («Единая Россия»);

в Ханты-Мансийском автономном округе Руслан Кухарук («Единая Россия»).

Довыборы в Государственную думу

в округе в Ростовской области лидирует бывший вице-премьер Виктория Абрамченко;

в округе в Брянской области лидирует бывший министр спорта Олен Матыцин.

Также в Единый день голосования прошли выборы в Московскую городскую думу. Явка на них составила около 40%. Большинство избирателей воспользовались системой электронного голосования.