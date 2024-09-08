Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионах
В общей сложности в единый день голосования выбирали 23 глав регионов. В 21 регионе голосовали избиратели.
Практически во всех регионах у лидера трехкратное преимущество перед ближайшим кандидатом. На первых местах либо действующие губернаторы, либо врио. Подсчет голосов продолжается.
Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге лидирует действующий губернатор Александр Беглов.
В Мурманской области лидирует действующий губернатор Андрей Чибис;
в Калининградской области лидирует врио главы региона Алексей Беспрозванных.
Центральный федеральный округ
Лидируют:
в Курской области лидирует врио главы региона Алексей Смирнов;
в Липецкой области лидирует действующий губернатор Игор Артамонов;
в Тульской области лидирует врио губернатора Дмитрия Миляев.
Приволжский федеральный округ
Лидируют:
в Башкирии действующий глава региона Радий Хабиров;
в Самарской области врио главы региона Вячеслав Федорищев.
Южный федеральный округ:
Лидируют:
в Астраханской области действующий губернатор Игорь Бабушкин;
в Волгоградской области действующий губернатор Андрей Бочаров;
в Калмыкии лидирует действующий глава региона Бату Хасиков.
Северо-Кавказский федеральный округ:
В Ставропольском крае лидирует действующий губернатор Владимир Владимиров.
Дальневосточный федеральный округ
Лидируют:
в Хабаровском крае врио главы региона Дмитрий Демешин («Единая Россия»);
в Сахалинской области действующий губернатор Валерий Лимаренко («Единая Россия»);
в Забайкальском крае действующий губернатор Александр Осипов (самовыдвиженец).
Сибирский федеральный округ
Лидируют:
в Кемеровской области лидирует врио губернатора Илья Середюк («Единая Россия»);
в Республике Алтай врио главы региона Андрей Турчак («Единая Россия»).
Уральский федеральный округ
Лидируют:
в Челябинской области действующий губернатор Алексей Текслер («Единая Россия»);
в Оренбургской области действующий губернатор Денис Паслер («Единая Россия»);
в Курганской области действующий губернатор Вадим Шумков («Единая Россия»).
В тех регионах, где руководителей избирали депутаты местных законодательных органов, победили:
в Ингушетии Махмуд-Али Калиматов («Единая Россия»);
в Ханты-Мансийском автономном округе Руслан Кухарук («Единая Россия»).
Довыборы в Государственную думу
в округе в Ростовской области лидирует бывший вице-премьер Виктория Абрамченко;
в округе в Брянской области лидирует бывший министр спорта Олен Матыцин.
Также в Единый день голосования прошли выборы в Московскую городскую думу. Явка на них составила около 40%. Большинство избирателей воспользовались системой электронного голосования.
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