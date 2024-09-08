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Единый день голосования ,  
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На выборах мэра Анадыря победил кандидат от «Единой России»

На выборах мэра Анадыря победил кандидат от «Единой России» Сергей Спицын
Сюжет
Единый день голосования
Сергей Спицын
Сергей Спицын (Фото: chukot.er.ru)

Кандидат от «Единой России», первый заместитель главы городского округа Анадырь на Чукотке Сергей Спицын победил на выборах мэра округа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.

Спицын набрал 61,93% голосов. На втором месте — Владимир Гальцов из КПРФ с 16,09% голосов, на третьем — Иван Семизоров из ЛДПР с 11,95% голосов. За самовыдвиженца Глеба Фарисеева проголосовали 4,97% участников выборов.

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Сергей Спицын родился в Анадыре. Учился в Дальневосточном государственном аграрном университете по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2010 году разрабатывал проектную и рабочую документацию для космодрома «Восточный», затем работал инженером в компаниях Благовещенска.

В 2014 году вернулся на Чукотку, где начал работать в комитете департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал исполняющим обязанности заместителя главы администрации Анадыря.

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Теги
Чукотка Анадырь мэр города Выборы Единая Россия
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