Ресурсы ЦИК и ДЭГ подверглись более чем 200 DDoS-атакам за время выборов

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При подготовке и во время самих выборов ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и другие системы подверглись 222 DDoS-атакам. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что также были зафиксированы атаки на ресурсы департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«В период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксировано 167 аварийных ситуаций на сетях связей, обеспечивающих работу избирательный кампаний всех уровней. Приняты меры реагирования», — отметил Зайцев на сессии «Электоральная безопасность в Интернете» в ЦИК.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы глав 21 региона, включая губернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов Московской городской думы и депутатов региональных парламентов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 7 сентября сообщила, что с начала голосования были предотвращены более 100 тыс. кибератак на ресурсы ДЭГ и ЦИК. Штаб по наблюдению за выборами в Москве 6 сентября доложил о шести атаках на систему дистанционного голосования, которые были успешно отражены.