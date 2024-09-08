Патриарх Кирилл призвал молиться за то, чтобы «лихолетье миновало»

Патриарх Кирилл назвал единой для России, Украины и Белоруссии православную церковь и призвал молиться, чтобы «лихолетье миновало». Вместе с тем он отметил, что «за мир нужно еще и уметь бороться»

Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru)

Единая для России, Белоруссии и Украины православная церковь не перестает молиться за то, чтобы «миновало лихолетье», однако за мир необходимо бороться, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в московском Храме Воскресения Христова. Трансляцию мероприятия вел телеканал «СПАС».

«Церковь православная единая и для России, и для Украины и для Белоруссии, и для всех народов православных, находящихся на территории исторической Руси, не перестает молиться, чтобы миновало это лихолетье, толкающее братьев к разделению междоусобной брани, чтобы восстановился прочный неотъемлемый мир, чтобы вера в Господа и Спасителя укреплялась в сердцах и умах нашего исторического народа всея Руси», — сказал он.

По его словам, «за мир нужно еще и уметь бороться», тогда, считает патриарх, «все эти опасности покинут поле исторической Руси». «Будем молиться, чтобы никакие зловредные ухищрения не ослабили, не разрушили этого нашего исторического единства. Помолимся о церкви всея Руси, мученице, исповеднице, которая несмотря ни на какие скорби, ни на какие нападения с разных сторон не оставляет своего попечения о душах вверенных людей, о благополучии духовном и материальном народов, составляющих святую Русь», — заявил патриарх. Он также призвал «народ сей сохранить способность отражать всякие искушения и соблазны, несущие в себе опасность для самого его существования».

После начала военной операции на Украине 293 священника РПЦ подписали антивоенное обращение. Как заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, это была попытка «внести в церковную ограду ту конфликтность, которая к церкви не имеет отношения». Патриарх Кирилл призывал к духовной мобилизации и братству с Украиной.